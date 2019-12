"Er was sprake van Ajax dat me volgde, maar met als ben je niet veel"

Hans Vanaken werd afgelopen zomer in verband gebracht met een overstap naar Ajax.

De middenvelder is echter gelukkig bij en verlengde zijn contract bij de Belgische topclub tot medio 2024. In gesprek met Het Nieuwsblad laat Vanaken weten dat er nooit concreet sprake was van een transfer naar de Amsterdamse club.

Vanaken is een van de beste spelers in de Belgische competitie, waardoor hij regelmatig wordt gelinkt aan transfer naar het buitenland. De Belg zelf was afgelopen zomer echter niet bezig met een nieuw avontuur.

"Je hoort altijd over interesse, maar ik begin pas te luisteren als er iets concreets op tafel komt", vertelt de 27-jarige aanvallende middenvelder.

"Er was sprake van dat me volgde, maar met als, als, als ben je niet veel. Ik heb er geen nood aan om zulke dingen te weten. Als je twee jaar op rij Profvoetballer van het Jaar bent geworden, de Gouden Schoen hebt gewonnen en een goed jaar hebt gehad en het komt niet... Tja, dan komt het gewoon niet. Ik ben hier supergelukkig en heb geen enkele reden om te vertrekken."

De viervoudig Belgisch international tekende afgelopen zomer tot eigen tevredenheid een nieuwe verbintenis bij Club Brugge. "Ik had nog vier jaar en dus was het eigenlijk niet nodig om me langer vast te leggen."

"Dat ze het toch deden, getuigt van veel respect en vertrouwen. Het gevoel belangrijk te zijn voor een club is voor mij bepalend. Dat gevoel had ik al toen ik bij Lokeren zat en Club me contacteerde."