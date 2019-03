"Er was interesse van andere clubs, maar het is beter om bij Ajax te blijven"

Noussair Mazraoui is blij dat hij zijn contract bij Ajax met een jaar heeft verlengd. De rechtsback voelt dat hij nog niet is uitgeleerd in Amsterdam.

De rechtsback lag tot de zomer van 2021 vast en heeft besloten er nog een seizoen aan vast te plakken. Zondagmiddag zette hij zijn handtekening onder de nieuwe verbintenis, die hem tot medio 2022 in de Johan Cruijff ArenA houdt. Ondanks interesse uit het buitenland vindt Mazraoui dat het goed is om bij te blijven. "Voor mij was het heel duidelijk, vertelt hij bij Ajax TV.

De 21-jarige Mazraoui is dit seizoen niet weg te denken uit het elftal van trainer Erik ten Hag. "Je werkt er hard voor en dan is het een soort beloning. Het geeft me zeker wat extra energie. Voordat ik mijn contract verlengde, heb ik gezeten met mijn zaakwaarnemer. Hij vertelde me dat er interesse was van andere clubs, maar het is voor mij beter om nog een jaar bij te tekenen en te blijven bij deze mooie club."



Dit seizoen liet Mazraoui pas twee competitiewedstrijden van Ajax aan zich voorbijgaan. Daarnaast maakte hij tot op heden een uitstekende indruk in de . De contractverlenging komt voor hem dan ook op een mooi moment. "Voor mij was het heel duidelijk, zeker na zo'n seizoen met alle Europese successen. We doen nog mee op drie fronten en hebben een topteam", vervolgt de Marokkaans international.



Woensdagavond komt op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Ajax mag geen punten verliezen in de achtervolging op koploper , terwijl tegenstander PEC strijdt tegen degradatie. Mazraoui kwam niet helemaal ongeschonden uit het duel met (4-0 zege) van afgelopen zondag. "De laatste tien minuten had ik wat last van mijn enkel, maar inmiddels ben ik goed behandeld. Woensdag moeten we er weer staan", zegt de rechtspoot over de wedstrijd tegen de Zwollenaren.