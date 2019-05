"Er moet wel een heel mooie club komen, wil hij Ajax inruilen"

Donny van de Beek was één van de smaakmakers bij Ajax in de tweede seizoenshelft. De vraag is nu of hij ook komend seizoen in Amsterdam voetbalt.

Van de Beek kende een moeizame eerste helft van het seizoen, waarin hij niet altijd zeker was van een basisplaats en ook zijn frustratie een aantal keer niet onder stoelen of banken stak. De middenvelder groeide in de laatste maanden van het voetbaljaar echter uit tot een dragende speler, die ook in de het verschil wist te maken. De middenvelder verbaasde in die periode zelfs een aantal medespelers door het niveau dat hij haalde, zo merkte vader André van de Beek.



Voor de vader van de Ajacied kwamen de prestaties van zijn zoon op het veld echter niet als een verrassing: "Als ik heel eerlijk ben, nee. Als je ziet wat hij al die jaren in de jeugd deed, dan moet het er ook een keer uitkomen bij de senioren. Bij de een komt dat er na drie weken uit en bij de ander na twee of drie jaar", vertelt hij in gesprek met Showtime.



"Misschien had het er eerder uit kunnen komen, maar het zat niet allemaal mee. Er waren altijd veel goede middenvelders en hij heeft natuurlijk ook een rotperiode gehad met Appie (Abdelhak Nouri, red.), dat is niet makkelijk", gaat hij verder. Van de Beek senior zag dan ook dat de ontlading bij zijn zoon enorm groot was nadat Ajax de 34e landstitel uit de clubhistorie wist te pakken: "Ik kende mijn eigen zoon niet meer, zo blij."



Van de Beek kan zich na de festiviteiten richten op zijn toekomst en de middenvelder wordt in verband gebracht met een aantal grote buitenlandse clubs. Volgens zijn vader blijft hij rustig onder alle aandacht: "Er moet wel een heel mooie club komen, wil hij Ajax inruilen. Hij wil het liefst nog veel meer prijzen winnen met Ajax en hij heeft het gruwelijk naar zijn zin. Er staat volgend jaar ook weer een mooi team. Er kunnen wel jongens weggaan, maar Marc Overmars heeft vast en zeker zijn huiswerk gedaan. Donny moet het naar zijn zin hebben. We gaan het wel zien."