"Er is interesse van Bayern, maar er is geen overeenstemming"

Bayern München heeft interesse om Philippe Coutinho deze transferperiode over te nemen van Barcelona, maar een overeenkomst is er nog niet.

Coutinho werd in januari 2018 naar Camp Nou gehaald met de reputatie als een van 's werelds beste spelmakers na zijn uitstekende dienstverband bij . Maar de Braziliaan heeft zijn talent maar mondjesmaat kunnen etaleren bij en was afgelopen seizoen niet verzekerd van een vaste basisplaats.

Coutinho, die afgelopen zomer een grote rol speelde bij zijn land dat de Copa América won, mag vertrekken van de Catalanen tijdens de huidige transferperiode, waar verschillende clubs zouden lonken naar zijn diensten.

Eén van die clubs is . Zij zouden kunnen gaan voor Coutinho nadat ze geen gebruik maakten van de optie tot koop om James Rodríguez definitief over te nemen van .

"Er is interesse van FC Bayern, maar er is geen overeenstemming. Dat is alles wat er op dit moment te zeggen is", vertelde een woordvoerder van Barça aan Goal en Spox toen hij werd gevraagd naar de geruchten die Coutinho aan de Duitsers linken.

De Duitse landskampioen is niet de enige club die interesse heeft in de aanvallende middenvelder. Paris Saint-Germain is ook in de race, waar Barcelona een toptransfer voorbereidt waardoor de Braziliaan naar het Parc des Princes verhuist.

Clubbronnen bevestigden eerder aan Goal dat Coutinho is betrokken in een bod dat is voorbereid om zijn landgenoot terug te halen naar Catalonië. Naast de spelmaker, zou ongeveer honderd miljoen euro ontvangen voor de aanvaller die wil vertrekken. Éric Abidal leidde een delegatie van Barcelona-vertegenwoordigers naar de Franse hoofdstad, om daar in gesprek te gaan met hun tegenhangers van PSG.

Eerder in augustus werd Coutinho gelinkt aan . De Engelsen brachten een officieel bod op de 27-jarige rechtspoot tegen het einde van de Engelse transferperiode. Een voorgestelde huurovereenkomst waarbij the Spurs tussen de twintig en dertig miljoen euro zouden betalen, kwam niet van de grond omdat Coutinho terughoudend was om naar Noord-Londen te verhuizen. en Liverpool kwamen niet tot formele biedingen.