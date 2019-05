'Entourage van Cillessen had reeds contact over binnenlandse transfer'

Jasper Cillessen werd de voorbije dagen hevig gelinkt aan , maar de Portugese topclub is niet de enige gegadigde om de doelman over te nemen van . Volgens Superdeporte is ook nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van de Oranje-international. De clubleiding van los Che zou zelfs al contact hebben opgenomen met de entourage van Cillessen.

Het is in Spanje geen geheim dat Cillessen Barcelona komende zomer wil verlaten om aan spelen toe te komen. Valencia heeft de afgelopen tijd bij de vertegenwoordigers van Cillessen gepeild of hij openstaat voor een transfer binnen Spanje. Met de interesse in de Nederlandse doelman speelt Valencia in op een eventueel vertrek van Neto, die inmiddels twee seizoenen achter de rug heeft en nog vastligt tot medio 2021.



Neto was dit seizoen in principe de eerste doelman bij Valencia en stond in 47 officiële wedstrijden tussen de palen. Alleen in de , waarin los Che over anderhalve week de finale tegen Barcelona spelen, moest de Braziliaanse sluitpost zijn plaats afstaan aan Jaume Doménech. Bij Valencia is men momenteel bezig met het samenstellen van de selectie voor volgend seizoen en met het maken van die plannen houdt men rekening met twee scenario's: het behalen van de en het behalen van de .



De wisseling van doelman lijkt in principe niet af te hangen van het behalen van de Champions League. Valencia is met nog één wedstrijd te gaan de nummer vier van LaLiga en heeft daarmee virtueel een ticket voor de groepsfase van het miljardenbal in handen. Barcelona verlangt volgens A Bola een transfersom van 25 miljoen euro voor Cillessen en volgens de laatste berichten zou Benfica aanhikken tegen deze vraagprijs.