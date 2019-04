Enorme rel na AC Milan - Lazio: "Dit is haat aanwakkeren"

AC Milan won zaterdag met 1-0 van Lazio. Na afloop ontstond een flinke rel door de manier waarop Franck Kessié en Tiemoué Bakayoko de zege vierden.

Het tweetal vierde een feestje met de fans door te poseren met het shirt van tegenstander Francesco Acerbi. De actie van het duo schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat.



Het duel van en werd gekenmerkt door enkele opstootjes. Ook na de wedstrijd gingen spelers van beide teams verbaal de strijd met elkaar aan. Kessié en Bakayoko besloten daarna met het shirt van Acerbi een feestje te vieren, maar niet iedereen is daar blij mee. Acerbi zei voorafgaand aan het treffen dat Lazio op iedere positie betere spelers had dan AC Milan.



"Ik ben teleurgesteld, want ik ruilde het shirt om een einde te maken aan deze kwestie", reageert de Italiaanse verdediger op social media. "Haat aanwakkeren is geen sport, maar een teken van zwakte." Ciro Immobile reageert op de Instagram-post van zijn teamgenoot en noemt het duo van AC Milan 'kleine jochies'. Kessié en Bakayoko hebben inmiddels spijt van hun actie.



"Ik maakte een grap. Ik wil niemand respectloos behandelen. Ik bied mijn excuses aan Acerbi aan als hij zich beledigd voelt", aldus Bakayoko. Coach Gennaro Gattuso vindt de actie van zijn pupillen niet kunnen. "Sorry daarvoor. De tijd is ook aangebroken dat clubs moeten beginnen om het gebruik van social media van de voetballers te beperken", wordt de oud-middenvelder geciteerd door diverse Italiaanse media.



"Ze moeten meer op de trainingen en wedstrijden concentreren in plaats van hun duimen op en neer te bewegen op hun telefoons. Wij bieden onze excuses aan Lazio aan voor deze actie. Deze week gaan we een uur meer trainen in plaats van tijd verspillen op social media", besluit de trainer van de huidige nummer vier van de .