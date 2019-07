'Enorme commissie voor Raiola bij transfer De Ligt van Ajax naar Juventus'

Matthijs de Ligt gaat Ajax waarschijnlijk inruilen voor Juventus en die transfer levert zijn zaakwaarnemer Mino Raiola miljoenen euro's op.

Dat meldt Sport. Volgens diverse Italiaanse media is het een kwestie van tijd voordat De Ligt zich speler van la Vecchia Signora mag noemen. Met de overstap van de Oranje-international is een transfersom van maximaal tachtig miljoen euro gemoeid en een aanzienlijk deel van dat bedrag gaat naar Raiola.



Bij een transfersom van tachtig miljoen euro ontvangt Raiola elf miljoen euro, zo klinkt het. Naar alle waarschijnlijkheid blijft het daar niet bij, want ook bij een toekomstige transfer deelt de zaakwaarnemer mee. In het contract van De Ligt wordt een afkoopsom van honderdvijftig miljoen euro opgenomen. Wanneer deze clausule geactiveerd wordt, ontvangt Raiola de hoofdprijs. Waar hij deze zomer elf miljoen euro opstrijkt, mag hij bij een volgende transfer van De Ligt rekenen op haast het dubbele bedrag aan commissie.



Begin mei leek De Ligt nog op weg naar . Marca meldde toen dat de transfer van de Ajacied naar het Camp Nou vertraging opliep vanwege de enorme commissie die Raiola wenste te ontvangen. De belangenbehartiger zette naar verluidt in op 20 procent van de transfersom, wat zou zijn neergekomen op ongeveer veertien miljoen euro bij een transfersom van zeventig miljoen euro.



Waar een zaakwaarnemer normaliter tussen de vijf en tien procent aan commissie ontvangt bij een afgeronde transfer, staat Raiola erom bekend hoger in de boom te zitten. Als zaakwaarnemer van Paul Pogba ontving hij bij diens transfer van naar bijna de helft van de transfersom. De Franse middenvelder werd voor 105 miljoen euro gekocht van Juventus en 27 miljoen euro werd direct gestort op de bankrekening van Raiola. Verdeeld over vijf termijnen ontvangt hij nog eens 19,5 miljoen euro, wat neerkomt op ongeveer 49 miljoen euro.