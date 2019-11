‘Enorme chaos’ na racistisch incident tijdens VV Emmen - JOS Watergraafsmeer

Een competitiewedstrijd tussen VV Emmen en JOS Watergraafsmeer is zondag een kwartier stilgelegd.

Volgens het Dagblad van het Noorden werd Richmond Bossman, een donkere aanvaller van JOS, uitgescholden voor 'Zwarte Piet' door een supporter van Emmen. Daarna ontstond een 'enorme chaos', zo meldt de regionale krant.

Na een afkoelingsperiode van een kwartier werd de wedstrijd afgemaakt. De supporter van Emmen stelt dat een opgeheven middelvinger van Bossman de aanleiding was om hem 'Zwarte Piet' te noemen.

De Ghanees-Nederlandse verdediger van JOS, die een verleden heeft bij en FC Oss, reageerde volgens de berichtgeving 'hevig gepikeerd en snelde helemaal uit het veld geslagen in de richting van de tribune'.

"Wie heeft dat geroepen?", schreeuwde hij richting het publiek. Gevolgd door een handvol donkere spelers sprong de speler van de Amsterdamse club over de afrastering en zocht hij de man in kwestie op.

Vervolgens werd 'in een mum van tijd geknokt, geduwd en luidkeels geschreeuwd", bericht de krant. Bestuursleden van Emmen en andere bezoekers deden hun best om de gemoederen te bedaren, maar scheidsrechter Sven Spaan zag zich genoodzaakt een afkoelingsperiode in te lassen.

Die duurde een kwartier; daarna werd nog een kwartier gevoetbald en bleven verdere ongeregeldheden uit. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. De man uit het publiek verklaarde aan het bestuur van Emmen dat de scheldwoorden zomaar uit zijn mond waren gefloept en dat hij erg spijt had van zijn reactie.

Tijdens de afkoelingsperiode verontschuldigde hij zich ook richting het elftal van JOS. Op last van voorzitter Peter Bouws moest hij echter onmiddellijk het sportpark verlaten. "Ik heb de man in kwestie tot aan zijn auto begeleid. We schamen ons als vereniging heel diep", maakt Bouws duidelijk.

Bestuurslid Gerry Hoff vertelt aan RTV Drenthe dat Emmen excuses heeft aangeboden bij JOS. "Wij zijn juist een club waar iedereen zichzelf mag zijn. We hebben allemaal spelers op deze vereniging met verschillende achtergronden."

"We hebben snel gehandeld, de excuses zijn geaccepteerd en de wedstrijd is uitgespeeld. Meer kun je als club niet doen", besluit Hoff zijn relaas. Het incident vindt uitgerekend plaats in het weekend waarin bij alle wedstrijden in het betaald voetbal een voetballoze minuut werd ingelast als statement tegen racisme.