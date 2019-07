Enorme bedragen lonken opnieuw voor Ajax en PSV in de Champions League

De UEFA heeft 3,25 miljard euro beschikbaar gesteld als prijzengeld in de Champions League, Europa League en Europese Super Cup.

Dat heeft de Europese bond donderdag naar buiten gebracht. De te winnen bedragen zijn vergelijkbaar met afgelopen seizoen.

kwam het afgelopen seizoen niet verder dan de groepsfase van de . Desondanks kwam er ongeveer 37 miljoen euro binnen in het Philips Stadion. deed het beter en harkte een gigantisch bedrag binnen. De ploeg van trainer Erik ten Hag werd in de halve finales uitgeschakeld door . De teleurstelling was enorm, maar de pijn werd een klein beetje verzacht door het prijzengeld van negentig miljoen euro. Het had zoveel mooier kunnen zijn, want bij een finaleplaats waren de inkomsten ver boven de honderd miljoen euro uitgekomen.



Door de geweldige verdiensten in de Champions League en de inkomsten op de transfermarkt, heeft Ajax op financieel gebied het gat met de rest van de -clubs nog verder vergroot. Alleen PSV kan nog een klein beetje in de buurt blijven. Het is dan ook om die reden dat Ajax als het van de Eredivisie wordt gezien. Mocht Ajax zich komend seizoen plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, wordt het verschil met de concurrentie alleen maar groter.



De UEFA heeft via de officiële kanalen naar buiten gebracht wat er voor de 32 deelnemende clubs te verdienen is in het Champions League-seizoen 2019/20. Van de totale prijzenpot van 3,25 miljard euro voor de Champions League, en UEFA Super Cup gaat het grootste deel naar de deelnemers van het miljardenbal: 1,95 miljard euro. 6,5 procent van het totale prijzengeld blijft bij de UEFA. De voetbalbond gebruikt dit geld voor organisatorische en administratieve doeleinden, zo is de uitleg. De overige 93,5 procent gaat naar de clubs.



Startpremies: 488 miljoen euro



Net als vorig seizoen krijgen alle 32 deelnemende clubs een startpremie van 15,25 miljoen euro. Ajax en PSV weten dus wat er op het spel staat op weg naar de groepsfase. PSV moet in totaal drie voorrondes zien te overleven. In de tweede voorronde wacht een dubbele confrontatie met FC Basel. Wanneer deze ronde overleefd wordt, wacht de ploeg van trainer Mark van Bommel de derde voorronde en de play-offs. Als kampioen van Nederland stroomt Ajax in de derde voorronde in. De Amsterdammers horen op 22 juli bij de loting wie de tegenstander wordt.



Prestatiebonussen: 585 miljoen euro



Net als vorig seizoen levert een overwinning in de groepsfase van de Champions League een bonus op van 2,7 miljoen euro. Een gelijkspel is goed voor 900.000 euro, terwijl een nederlaag niets oplevert. Per gelijkspel in de groepsfase wordt 900.000 euro uiteindelijk verdeeld over alle clubs aan de hand van een verdeelsleutel. Clubs die het vaakst hebben gewonnen krijgen het meeste uit deze pot, clubs die minder vaak winnen houden een kleiner bedrag over.



In de knock-outfase van de Champions League zijn nog grotere bedragen te verdienen. Kwalificatie voor de achtste finales levert 9,5 miljoen euro op. Clubs die de kwartfinales bereiken mogen nog eens 10,5 miljoen euro bijschrijven. In plek in de halve finales is goed voor 12 miljoen euro, terwijl de twee finalisten nog eens 15 miljoen euro ontvangen. Het winnen van de Champions League levert verhoudingsgewijs niet veel op: 4 miljoen euro. De Champions League-winnaar plaatst zich overigens wel automatisch voor de UEFA Super Cup, goed voor een bonus van 3,5 miljoen euro.



Coëfficiëntenranglijst: 585 miljoen euro



Vorig seizoen keerde de UEFA voor het eerst een bonus uit aan alle Champions League-deelnemers waarvan de hoogte wordt bepaald op basis van de prestaties van de afgelopen tien jaar. De club die van alle 32 deelnemers het laagste op de ranglijst staat, ontvangt 1,108 miljoen euro en de nummer één ontvangt 35,46 miljoen euro. Ook dit jaar is dat weer het geval. Ajax is terug te vinden op de negentiende plaats op de ranglijst, maar omdat meerdere clubs die hoger staan komend seizoen hoe dan ook niet deelnemen aan de Champions League ( , , en ) schuift Ajax door naar de vijftiende plaats. Deze plaats levert Ajax 19,95 miljoen euro op.



PSV staat op de 33ste plaats op de coëfficiëntenranglijst. In het meest gunstige geval, wanneer Dynamo Kiev en Olympiacos zich niet plaatsen voor de groepsfase, schuiven de Eindhovenaren door de afwezigheid van , FC Basel (tegenstander van PSV in de tweede voorronde), , CSKA Moskou en naar de 26ste plaats op de ranglijst. Dit zou de club een bonus van 7,76 miljoen euro opleveren.



Market pool: 292 miljoen euro



De UEFA verwacht dat er ongeveer 292 miljoen euro aan televisiegelden te verdelen zijn. Wanneer bijvoorbeeld Ajax zich als enige club uit Nederland plaatst, gaat het volledige deel naar de club uit Amsterdam. Wanneer ook PSV zich kwalificeert voor de groepsfase, wordt het Nederlandse deel tussen beide clubs verdeeld: 55 procent om 45 procent. Hoe hoog dit bedrag precies zal zijn, is vooralsnog niet bekend. Vorig seizoen hield Ajax ongeveer 4,5 miljoen euro over aan de marketpool.



Als Ajax zich voor de groepsfase plaatst is het dankzij de startpremie en coëfficiëntenranglijst verzekerd van hoe dan ook 35,2 miljoen euro. Hier komt het geld vanuit de marketpool nog bij. Mocht PSV zich plaatsten dan ontvangt de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen 23,01 miljoen euro.