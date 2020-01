"Enorm talent, daarom hebben we hem overgenomen van Feyenoord"

Joshua Zirkzee luisterde onlangs zijn debuut bij Bayern München op met een doelpunt tegen sc Freiburg.

Drie dagen later volgde opnieuw een doelpunt, ditmaal tegen . De Nederlandse aanvaller wordt derhalve overladen met complimenten. Hoofd opleidingen Jochen Sauer is blij met het feit dat Zirkzee enkele jaren geleden door Bayern werd opgepikt uit de jeugdopleiding van .

"Het is een enorm talent in aanvallend opzicht, daarom hebben we hem tweeënhalf jaar geleden ook overgenomen van Feyenoord", vertelt Sauer in gesprek met Kicker . "Hij is een type dat je tegenwoordig niet meer zo vaak ziet in het voetbal: groot, atletisch, maar daarnaast ook technisch zeer onderlegd."

Sauer dringt er bij Zirkzee op aan om hard te blijven werken. "Als hij dat doet, dan kan hij heel veel bereiken. Ook bij Bayern." Zirkzee kan de eerste jeugdspeler worden die een vaste plaats in de hoofdmacht weet te veroveren sinds David Alaba in 2011.

Raimond Hinko, sporverslaggever van BILD , is net als Sauer laaiend enthousiast over Zirkzee. De Bayern-volger heeft zelfs een open brief geschreven aan de jonge aanvaller. "Jij en de achttien centimeter kleinere Serge Gnabry zijn misschien wel de krachtigste wapens in de geschiedenis van de ."

"Gnabry, die viermaal scoorde tegen , kan in jouw schaduw blijven groeien." Hinko wijst Zirkzee er echter ook op dat hij moet blijven presteren. "Je doelpunten kunnen ook een vloek gaan vormen. Er zijn ergere dingen. Je kunt je vasthouden aan de woorden van Joshua Kimmich: 'Het is gewoon geweldig om dit te zien."

Hinko denkt dat Zirkzee in goede handen is bij interim-trainer Hansi Flick. "Ik ben niet bang dat je verhaal voortijdig eindigt", voorspelt de verslaggever van BILD . "Hij zal namelijk nooit je twee doelpunten vergeten die Bayern vier punten opleverden."

"Flick zal je niet laten vallen als je een keer minder presteert. Een dergelijke trainer heb jij nodig in deze fase van je loopbaan." Bayern en Zirkzee, met een contract tot medio 2023 in München, hervatten de Bundesliga op 19 januari met een uitwedstrijd tegen .