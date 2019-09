Enkelvoudig international droomt weer van Oranje: "Veel gebeurd in vijf jaar"

Jean-Paul Boëtius heeft in Duitsland het voetbalplezier hervonden.

De Nederlandse aanvaller maakte ongeveer een jaar geleden voor vier miljoen euro de overstap van naar en geldt bij de Duitse middenmoter als een gewaardeerde kracht. Boëtius stelt zichzelf dinsdag in gesprek met BILD twee persoonlijke doelen: productiever worden én zich in de kijker spelen bij bondscoach Ronald Koeman.

De inmiddels 25-jarige Boëtius wist zich vorig seizoen met Mainz betrekkelijk eenvoudig te handhaven in de : met 43 punten uit 34 competitiewedstrijden eindigde men op een twaalfde plaats. "Vorig seizoen wist ik vier doelpunten te maken en acht assists te geven. Ik wil mijn statistieken dit seizoen absoluut verbeteren", zo laat de geboren Rotterdammer optekenen door de grootste sportkrant van Duitsland.

De huidige voetbaljaargang verloopt voor Boëtius en Mainz nog niet geheel vlekkeloos. Het elftal van trainer Sandro Schwarz is na drie speelrondes nog puntloos en staat troosteloos onderaan in de Bundesliga. Boëtius wist in de laatste speelronde te scoren tegen , maar kon niet voorkomen dat Mainz met een 6-1 nederlaag van het veld ging. De Nederlander hoopt dat zomeraanwinst Ádám Szalai Mainz uit het slop kan trekken.

Szalai werd in de slotfase van de zomerse transferperiode transfervrij opgepikt bij TSG en maakte tegen Bayern direct zijn debuut. De Hongaarse targetman speelde als invaller ruim een halfuur mee. "We begrepen elkaar op het veld. Zo'n type hadden we nog niet in de selectie", stelt Boëtius. "Het is nu zaak dat we onze kansen gaan benutten. Dan zal het snel weer gaan lopen, dat weet ik zeker."

Boëtius droomt tot slot hardop van een rentree in het . De voormalig Feyenoorder debuteerde in maart 2014 onder Louis van Gaal in Oranje, maar speelde daarna nooit meer een interland. In de tussentijd wisselde Boëtius meermaals van club. "Er is de laatste vijf jaar veel gebeurd. Ik presteerde niet constant, maar ik hoop absoluut nog meer interlands te spelen voor Oranje", besluit hij.