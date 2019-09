Enkelblessure zet Lacazette een maand buitenspel

Alexandre Lacazette kan de komende weken niet in actie komen voor Arsenal.

De Noord-Londense club meldt vrijdagmiddag dat de Franse spits de komende maand rust moet houden. Lacazette kampte al enige tijd met lichte enkelklachten, maar hij speelde gewoon door. hoopt hem in oktober weer te kunnen inzetten.

Lacazette miste vorige maand de eerste competitiewedstrijd tegen . Daarna kwam hij wel in actie tegen , en . Met de aansluitingstreffer tegen de Spurs had hij vlak voor de interlandperiode een belangrijk aandeel in de comeback van The Gunners (2-2).

Door zijn blessure mist Lacazette in elk geval de competitiewedstrijden tegen (zondag, uit), Aston Villa, en en de -duels met en .

Arsenal kan dit weekend ook nog geen beroep doen op Rob Holding, Dinos Mavropanos, Héctor Bellerín en Kieran Tierney. Zij trainen inmiddels wel allemaal weer mee met de rest van de groep.

Met zeven punten uit vier duels bezet de ploeg van Unai Emery momenteel de vijfde plek in de Premier League.