Engelsen beducht voor Oranje: "Dat hebben we bij Ajax wel gezien"

De goede prestaties van Declan Rice in het shirt van West Ham United werden in maart beloond door bondscoach Gareth Southgate.

De twintigjarige verdediger annex middenvelder ontving een uitnodiging voor de EK-kwalificatieduels met Tsjechië en Montenegro en kreeg in beide wedstrijden speeltijd toebedeeld. Rice is ook opgenomen in de definitieve selectie van the Three Lions voor de , met het als tegenstander in de halve finale.

De nieuwbakken international van Engeland constateert dat bij beide landen een flink aantal talentvolle spelers rondloopt. "Er zijn inderdaad een hoop overeenkomsten. Beide ploegen hebben een goede mix van ervaren spelers en aanstormende talenten", beaamt Rice dinsdag in gesprek met de Daily Mail . "Nederland heeft een erg leuke ploeg om naar te kijken. Dat hebben we bij wel gezien in de ." De ploeg van Erik ten Hag werd in de halve finale uitgeschakeld door , zaterdag de opponent van in de eindstrijd van het miljardenbal.



"Oranje beschikt dus over enorm veel kwaliteit, maar dat kan ik ook over ons elftal zeggen. Wij hebben eveneens veel jeugdige spelers die afgelopen seizoen geweldige prestaties hebben geleverd. Het zal een moeilijke opgave worden, al doet dat niets af aan het vertrouwen binnen onze selectie", aldus Rice, die afgelopen seizoen tot 34 competitiewedstrijden namens West Ham kwam.



Nederland en Engeland staan 6 juni tegenover elkaar in de halve eindstrijd van de Nations League. De winnaar van die ontmoeting speelt drie dagen later in de finale tegen Portugal of Zwitserland. De verliezer treedt in de troostfinale aan tegen een van deze twee landen.