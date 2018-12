Engelse titelstrijd barst los: "Het is hetzelfde als in Spanje"

Manchester City hoopt zich te herpakken van de 2-0 nederlaag van tegen Chelsea en Pep Guardiola geniet van de spanning in de top van de competitie.

De Spanjaard vindt de titelstrijd in Engeland vergelijkbaar met die in Spanje, waar Barcelona en Real Madrid elkaar doorgaans weinig ruimte geven om te ontspannen. "Het is vrij vergelijkbaar. Je probeert gewoon iedere wedstrijd te winnen, het momentum te behouden, en de spelers weten dat", zo wordt Guardiola geciteerd door de Engelse pers.



"Niet alleen Liverpool, maar ook Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal en Manchester United kunnen de strijd met ons aangaan. Dat wisten we vanaf het begin, iedereen wist het. We hadden niet het gevoel dat het enkel om Manchester City ging. Misschien gaan we nog een paar punten laten liggen", vervolgt Pep, die de competitie vorig seizoen wist te winnen en ook al beslag legde op de EFL Cup en de Community Shield.



"Het gevoel is behoorlijk hetzelfde als in Spanje. Real Madrid eiste altijd erg veel (van Barcelona, red.). We moesten winnen en dat wisten we. We konden verliezen van Real, maar dan moesten we van de rest winnen. En anders word je geen kampioen", besluit Guardiola. Manchester City heeft één punt minder dan Liverpool en de tegenstander van zaterdag, Everton, staat met 24 punten op de zevende plaats in de Premier League.



Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne kwam dit seizoen pas vijf keer in actie voor Manchester City en deed in de Premier League slechts 81 minuten mee. Het blessureleed van de Belg valt terug te voeren op het vorige seizoen, denkt Guardiola: "Hij heeft het vorige seizoen uitgeput beëindigd. Het was zó zwaar voor hem en toen hij terugkwam, had hij het gevoel nog wat vermoeid te zijn. Sommige mensen herstellen vrij goed en soms heeft het in mentaal opzicht meer tijd nodig." Tegen Everton maakt De Bruyne wel weer deel uit van de selectie.