Engelse selectie voor 'Oranje' bekend: "Het zwaarste besluit dat er is"

Bondscoach Gareth Southgate van Engeland heeft zijn spelersgroep bekendgemaakt voor het finaletoernooi van de Nations League.

De keuzeheer kan beschikken over Harry Kane, die op tijd hersteld is van een zware enkelblessure. Engeland treedt op donderdag 6 juni in Portugal aan tegen het in de halve finale van de ; drie dagen later wacht een mogelijke finale tegen Portugal of Zwitserland.

De meest besproken keuze van Southgate is om Kieran Trippier thuis te laten. De vleugelverdediger is voorbijgestreefd door Kyle Walker en Trent Alexander-Arnold. Ook Harry Winks, James Ward-Prowse en Nathan Redmond hebben de schifting niet overleefd. Southgate gaat in een reactie in op de absentie van Trippier en Winks. Hij erkent dat Trippier 'grote indruk' heeft gemaakt in het shirt van Engeland, maar laat de back nu toch thuis.



"Hij speelde een fantastisch WK en was een heel waardevol lid van onze selectie. Hij speelt altijd met passie voor Engeland. Maar Trent en Kyle hebben het seizoen enorm sterk afgesloten. Er is echte concurrentie om de posities. Een zwaardere beslissing hadden we niet kunnen nemen", aldus Southgate. Ook het thuislaten van Winks, eveneens speler van was een 'lastig' besluit, geeft hij aan.



Winks kampte dit seizoen met blessureproblemen en speelt met Tottenham op 1 juni de finale van de , vijf dagen voor het duel met Oranje. "Harry was een lastige, want hij heeft al een paar maanden niet gevoetbald en we kunnen hem niet zien trainen. Hij traint weer mee bij Tottenham, maar we zouden hem pas twee dagen voor de wedstrijd kunnen zien. Omdat we andere middenvelders tot onze beschikking hebben, hebben we dit besluit genomen."



De volledige selectie:



Doel:Jack Butland (Stoke City), Tom Heaton ( ), Jordan Pickford ( ).



Verdediging:Trent Alexander-Arnold ( ), Ben Chilwell ( ), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose (Tottenham Hotspur), John Stones ( ), Kyle Walker (Manchester City).



Middenveld:Dele Alli (Tottenham Hotspur), Ross Barkley ( ), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard ( ), Declan Rice ( ).



Aanval:Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho ( ), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson ( ).