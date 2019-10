Engelse pers vraagt Frank Lampard na zege weer naar gesprek met Kraay jr.

Frank Lampard is lyrisch over het optreden van Chelsea tegen Ajax.

The Blues wonnen woensdagavond met 0-1 in de Johan Cruijff ArenA dankzij een late treffer van Michy Batshuayi. Lampard zegt veel respect te hebben voor en stelt dat heeft gewonnen van een 'absoluut topteam'.

"Onze spelers hadden het moeilijk met de atmosfeer, maar toch hebben we het vandaag laten zien", concludeert de trainer op de persconferentie. "Men zal zeggen dat ze spelers zijn kwijtgeraakt, maar ze hebben veel goede spelers weten te behouden", stelt Lampard over Ajax.

"Dit moet onze standaard zijn. Hopelijk kunnen we nog beter worden, maar we mogen op dit niveau niet beneden deze standaard spelen." Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd in Amsterdam kreeg Lampard van Hans Kraay jr. de vraag waarom hij zo bang is voor Ajax.

Daar komt de Engelse pers nu op terug: heeft Chelsea nu 'niets te vrezen', zo luidt de vraag. "Mijn antwoord op die grap was dat we respect hebben voor Ajax en dat moet ook zo zijn", blikt Lampard terug. "Zaterdag moeten we weer respect hebben voor en voor hun kwaliteiten. Ik richt me vooral op onze eigen ploeg."

De oefenmeester denkt dat Chelsea er inderdaad goed voor staat. De zege op Ajax betekende de zesde opeenvolgende overwinning in officiële wedstrijden. "Ik zie bij ons een groot verlangen om beter te worden, de drang om nieuwe dingen te leren en de wil om ons aan een wedstrijdplan te houden. Het gaat de goede kant op."

De Engelse pers noemde de zege in Amsterdam het beste resultaat van Chelsea onder leiding van Lampard. "Als je nieuw bent bij een club en je veranderingen doorvoert, dan geef je misschien een andere boodschap af dan je voorganger. Dan ben je afhankelijk van de spelersgroep om die boodschap goed op te pikken en ermee aan de slag te gaan", legt hij uit.

"Het ziet er goed uit, maar ik heb voor de wedstrijd al tegen de spelers gezegd dat het verraderlijk is om vijf keer op rij te winnen. Daar kun je slordig van worden, het kan de concentratie wegnemen. Zes overwinningen is nog gevaarlijker. Dat is mijn boodschap."

Lees beneden verder

Invallers Christian Pulisic en Michy Batshuayi wisten hun stempel te drukken, door een hoofdrol te vertolken bij de 0-1. Batshuayi had even daarvoor een goede kans gemist, toen hij van dichtbij hoog over schoot. Lampard geeft toe dat hij daarna niet meer op een overwinning rekende.

"Maar wat er ook was gebeurd na die misser: ik was trots op ons optreden. Ik weet dat Michy kansen kan afmaken, dat zie ik iedere dag op de training. Bij zijn eerste kans kwam de bal niet helemaal lekker voor zijn voeten. Maar zoals het goede spitsen betaamt, keerde hij terug in het strafschopgebied."

"Christian verdient ook veel lof, want hij oogde enorm levendig vanaf het moment dat hij het veld op kwam. Zijn assist is net zo belangrijk als het afmaken van Michy."