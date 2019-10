Engelse media vellen oordeel; 'Sky Sports' ziet één uitblinker bij Ajax

Chelsea kan rekenen op lof in eigen land na de overwinning op Ajax van woensdagavond.

De Engelse pers merkt na afloop van de wedstrijd op dat erin slaagde om grote delen van de wedstrijd onschadelijk te maken. De prestatie van the Blues is extra prijzenswaardig vanwege de jeugdigheid van de basisopstelling, zo concluderen meerdere media. Spelers van Ajax krijgen cijfers tussen de vijf en zeven toebedeeld vanuit Engeland.

The Telegraph stelt dat Ajax bezig is aan een goed seizoen en misschien wel sterker is dan vorig jaar. "Na de nederlaag tegen in de halve finale van vorig seizoen oogde Ajax gebroken. Maar ondanks het kwijtraken van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt hadden ze tot dusver nog geen enkele wedstrijd verloren en zijn ze misschien wel een betere all-round -ploeg", meent de krant. "Het gaat vaak over de jeugdopleiding en de jonge spelers van Ajax, maar vandaag speelden ze met een ouder basisteam dan Chelsea (gemiddeld 25 jaar en 121 dagen tegenover 25 jaar en 71 dagen bij Chelsea)."

Ook de BBC stelt dat er 'veel is gezegd over de jonge ploeg van Ajax' en stelt dat Ajax 'is doorgegaan waar het gebleven was'. "Maar nu stonden ze tegenover een Chelsea dat zelf ook beschikt over een indrukwekkende samenstelling van jonge talenten. Chelsea maakte het Ajax lastig, door niet toe te staan dat ze hun favoriete tactiek konden hanteren: opbouwen van achteruit. Chelsea verstoorde de opbouw van Ajax. Het resultaat was dat Ajax maar weinig goede kansen creëerde. Het eerste schot op doel kwam pas in de zestigste minuut van Daley Blind."

Lees beneden verder

Zowel The Telegraph als de Daily Mirror deelt cijfers uit aan de spelers van Ajax, zij het zonder toelichting. Beide kranten delen louter zessen en zevens uit aan de spelers van de thuisploeg. De kranten roepen respectievelijk Fikayo Tomori en Kurt Zouma uit tot beste speler op het veld: Tomori krijgt een acht van The Telegraph en Zouma hetzelfde cijfer van de Daily Mirror .

Sky Sports is iets minder genadig voor de spelers van Ajax. Alleen Donny van de Beek krijgt een zeven voor zijn optreden; het spel van Dusan Tadic en de invalbeurt van David Neres worden beoordeeld met een vijf. Verder ontvangen alle Ajacieden een zes. Journalist Peter Smith stelt dat Edson Álvarez 'in het oog sprong' met zijn kopbal tegen de paal en zijn passzuiverheid van 96 procent. "Hij moet samen met Lisandro Martínez het gat opvullen dat Frenkie de Jong heeft achtergelaten. Geen gemakkelijke taak, maar de getalenteerde Donny van de Beek maakt het makkelijker voor ze. In een meer vooruitgeschoven rol schitterde hij vanavond, terwijl de achttienjarige Sergiño Dest solide oogde."

Meerdere Engelse media benadrukken tot slot dat de overwinning in de Johan Cruijff ArenA het beste resultaat is voor Frank Lampard sinds zijn aanstelling bij Chelsea. The Guardian licht bovendien zijn succesvolle wissels uit. "Lampard zal lof toebedeeld krijgen voor het inbrengen van Christian Pulisic en Michy Batshuayi. Samenspel tussen de invallers resulteerde in het enige doelpunt van de wedstrijd. Met de komst van Pulisic en Batshuayi veranderde de wedstrijd. Zeker Pulisic maakte indruk met zijn vlotte acties aan de bal en zijn sprints", aldus de kwaliteitskrant.