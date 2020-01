Engelse media: Reina keert terug in de Premier League

José Manuel Reina gaat spelen voor Aston Villa.

Diverse Engelse media, waaronder de BBC, Sky Sports en The Telegraph, melden vrijdagavond dat de Premier League-club de doelman voor een halfjaar gaat huren van . De 37-jarige Spanjaard keert zodoende terug in het Engelse voetbal, waar hij eerder jarenlang actief was voor .

Naar verluidt zal volgende week de medische keuring plaatsvinden en de laatste details worden gladgestreken, waarna Reina de huurovereenkomst zal ondertekenen. Aston Villa was naarstig op zoek naar een nieuwe doelman. De Engelse club maakte vorige week namelijk melding van de blessure van eerste doelman Tom Heaton, die de rest van het seizoen is uitgeschakeld.

Eerder deze week werd in de pers nog melding gemaakt van een definitieve deal, maar nu zou het een huurdeal betreffen. Manager Dean Smith wilde 'een ervaren doelman die er meteen kon staan'. Orjan Nyland zal zondag nog op doel staan als Aston Villa het opneemt tegen . Maandag zal de komst van Reina helemaal beklonken worden, zo is de verwachting.

De 38-voudig Spaans international komt niet aan de bak bij AC Milan, waar hij nog tot medio 2021 vastligt. Eerder was Reina werkzaam bij , , Liverpool, en . Van 2005 tot 2013 speelde de doelman in het shirt van Liverpool.

De sluitpost speelde in totaal 395 wedstrijden voor Liverpool, met 177 clean sheets als resultaat.