Engelse media: Manchester United biedt 53 miljoen euro én Jesse Lingard

Manchester United bereidt achter de schermen een formeel bod op James Maddison voor, zo schrijven Engelse media zondag.

De middenvelder annex Engels international van is naar verluidt het absolute nummer één doelwit van manager Ole Gunnar Solskjaer, al is het onwaarschijnlijk dat het tot een winterse transfer komt.

De media in Engeland claimen een naderend bod van 53 miljoen euro én Jesse Lingard, in ruil voor de diensten van Maddison. Leicester City zal waarschijnlijk geen medewerking verlenen aan het winterse vertrek van de 23-jarige middenvelder, daar de ploeg van manager Brendan Rodgers grote kans maakt om bij de eerste vier in de Premier League te eindigen. De voorsprong op de nummer vijf, nota bene , bedraagt veertien punten.

Maddison moet de eerste bouwsteen van 'het nieuwe Manchester United' worden, zo klinkt het. Solskjaer ziet in de middenvelder met 'zijn honger en talent' een aanwinst voor zijn team en is bereid om Lingard tegelijkertijd uit te zwaaien.

Laatstgenoemde kwam in het voorbije kalenderjaar niet tot een doelpunt of een assist in de Premier League en speelde afgelopen zomer in het toernooi om de zijn allerlaatste A-interland.

Het is maar de vraag of Maddison een zomerse transfer naar Manchester United ziet zitten als Leicester City zich voor de kwalificeert en the Mancunians weer veroordeeld worden tot het spelen van -voetbal.

Lees beneden verder

Het kan op financieel gebied echter een aantrekkelijke optie zijn: Manchester United zou bereid zijn om zijn huidige weeksalaris van 65.000 euro bijna te verdriedubbelen naar 175.000 euro.

Het valt niet uit te sluiten dat Leicester City en Maddison in de tussentijd aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. De verrassende nummer twee van de Premier League zou in dat geval de financiële verhoudingen binnen de spelersgroep moeten veranderen.

Op dit moment zijn Jamie Vardy en Kasper Schmeichel met respectievelijk 165.000 en 150.000 euro per week de absolute grootverdieners van the Foxes .