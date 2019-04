Engelse lof voor 'Ajax-dirigent': "Hij is een Busquets met snelheid"

speelt dinsdagavond zijn eerste wedstrijd in de halve finales van de tegen en veel ogen zullen opnieuw gericht zijn op Frenkie de Jong. De middenvelder heeft dit seizoen naam gemaakt op het hoogste Europese podium en vertrekt aankomende zomer voor maximaal 86 miljoen euro naar . -icoon Martin Keown verwacht dat the Spurs hun handen vol zullen hebben aan de Oranje-international.

"Betere teams dan Tottenham zijn er niet in geslaagd om De Jong af te stoppen. Tegen in de achtste finales draaide hij Luka Modric dol. probeerde een mannetje op hem te zetten in de kwartfinales, maar ze kwamen niet bij hem in de buurt. Deze jongen ziet eruit als een toekomstige superster, als een Sergio Busquets met snelheid", steekt de oud-verdediger van wal in gesprek met de Daily Mail .



"Hij is de dirigent van Ajax. Hij zakt zo ver terug dat hij in zijn eigen zestien op zal duiken om de bal op te pikken bij de keeper, mocht dat nodig zijn. Als hij de bal dan heeft, is hij slim in balbezit en straft hij de tegenstander af met zijn passes. Hoe Tottenham hem af kan stoppen? Ik weet niet zeker of dat wel kan", vervolgt Keown zijn relaas. "Juventus had Emre Can en Blaise Matuidi, maar zij konden ook niet voorkomen dat hij de wedstrijd controleerde."



"De Jong is een van Ajax' speciale talenten en het is geen verrassing dat Barcelona al toegeslagen heeft. De spelers verschijnen waarschijnlijk elke dag giechelend op de training om het nieuws met welke Europese grootmacht ze nu weer in verband worden gebracht. Alle grote clubs willen hen hebben en dit is mogelijk de laatste keer dat we hen allemaal samen zien spelen. Ze zullen iets speciaals willen doen zolang dat mogelijk is", sluit de Engelsman, die overigens een 1-1 eindstand voorspelt voor dinsdagavond, af.