Engelse krant loopt vooruit op verrassend vertrek van Kuyt bij Feyenoord

Southend United krijgt mogelijk twee gerenommeerde namen voor de spelersgroep.

Volgens de Southend Echo is Henrik Larsson de belangrijkste kandidaat om het roer over te nemen na het vertrek van Kevin Bond begin september. Dirk Kuyt zou aan de slag kunnen gaan als assistent-trainer bij de club uit de League One, zo speculeert de lokale krant.

Kuyt is sinds vorig jaar actief als trainer van Onder-19 en een plotseling vertrek zou opvallend zijn. De krant maakt melding van 'geruchten' over zijn komst, maar lijkt een stuk zekerder van de aanstelling van Larsson. De oud-aanvaller nam in augustus afscheid als trainer van Helsingborg als gevolg van nare berichten die hij ontving via social media. Larsson onderhandelt sinds vorige maand met Southend en werd al tweemaal gespot op de tribune.

Voorzitter Ron Martin liet vrijdag weten dat de aanstelling van een nieuwe trainer aanstaande is. Hij sprak van 'grote progressie'. "We hebben niet alleen de kandidatenlijst flink ingekort, maar we hebben zelfs al een keuze gemaakt en een principeakkoord bereikt. Ik wil donderdag een persconferentie beleggen en zal het nieuws bevestigen als de inkt is opgedroogd", liet hij weten.

Kuyt en Larsson trekken de afgelopen periode wel met elkaar op inzake de overname van Wycombe Wanderers. Samen met Dennis Bergkamp zouden ze de dienst willen gaan uitmaken bij de club uit de League One, met Ronald Koeman als adviseur.

Het Algemeen Dagblad meldde woensdag echter dat het van zaakwaarnemer Rob Jansen te horen heeft gekregen dat Wycombe waarschijnlijk kiest voor een andere overnamekandidaat: de Amerikaan Rob Couhig.