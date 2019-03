Engelse internationals woest na racistische geluiden in Montenegro

Supporters van Montenegro hebben zich maandag in Podgorica van hun slechtste kant laten zien tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland (1-5).

Fans van de thuisploeg maakten racistische geluiden toen Raheem Sterling, Danny Rose en Callum Hudson-Odoi aan de bal waren. De Engelse bondscoach Gareth Southgate was woest en gaf na afloop aan dat er bij de UEFA melding gemaakt zal worden van racisme.

Southgate merkte tijdens de wedstrijd dat zijn spelers racistisch bejegend werden. "Ik heb het gehoord toen Danny Rose aan het einde van de wedstrijd een gele kaart kreeg", wordt de keuzeheer geciteerd door de BBC . "We gaan dit melden bij de UEFA, daar twijfel ik niet over. Dit is onacceptabel."

De bondscoach durfde niet te zeggen of ook andere spelers racistische geluiden hoorden vanaf de tribunes. "Van Raheem weet ik het niet. Ik heb kort gesproken met Danny, maar Raheem heb ik nog niet kunnen spreken. Ik weet wat ik heb gehoord. We zullen hier met de juiste manier mee omgaan en we doen er alles aan om onze spelers te steunen."



Volgens De Telegraaf waren er apengeluiden te horen als Rose en Hudson-Odoi aan de bal waren. "Dit is onaanvaardbaar. Hopelijk gaat de UEFA hier goed mee om", reageerde Hudson-Odoi. Sterling was tien minuten voor tijd trefzeker en reageerde op de geluiden van het publiek door zijn oren te tonen aan het publiek. De aanvaller van vindt dat de Europese voetbalbond een standpunt moet innemen om racisme tegen te gaan.



"We leven in 2019. Het is een schande dat dit nog steeds gebeurt", zegt hij tegen Sky Sports . "We moeten aandacht schenken aan deze situatie. Het wordt tijd dat de mensen die het voor het zeggen hebben hier hun oordeel over vellen", aldus Sterling, die niet weet wat de oplossing is. "Je kan ze een boete geven, maar wat helpt dat? Je moet met iets komen waardoor men twee keer nadenkt voordat ze iets roepen."