'Engelse grootmacht is niet van plan om werk te maken van komst Depay'

Memphis Depay was in het verleden al anderhalf seizoen actief in de Premier League als speler van en volgens geruchten die onlangs opdoken kon de Oranje-international in dienst van aankomende zomer mogelijk terugkeren op de Engelse velden. Sky Sports meldt maandag echter dat the Reds niet van plan zijn om deze zomer werk te maken van de komst van de aanvaller.

Liverpool is volgens de doorgaans goed geïnformeerde Engelse sportzender niet van plan om in de aankomende transferperiode grote bedragen uit te gaan geven. De club is wel in de markt voor een vervanger van Daniel Sturridge, die transfervrij zal gaan vertrekken. In de zoektocht naar een veelzijdige opvolger van de Engelsman zou Depay echter geen optie zijn.



De komst van de speler van wordt naar verluidt zelfs 'geen prioriteit' als er nog meer aanvallers de deur van Anfield achter zich dichttrekken. Liverpool-trainer Jürgen Klopp was volgens eerdere geruchten gecharmeerd van de kwaliteiten van Depay, maar de Duitser lijkt dus niet van plan om ervoor te zorgen dat zijn club ook daadwerkelijk actie gaat ondernemen.



Depay zelf lijkt na tweeënhalf jaar in diens van les Gones inmiddels toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. In januari hintte hij er al naar dat hij graag een stap naar de absolute top van Europa wil maken: "Lyon is een grote club, maar behoort niet tot de vijf beste van Europa. Ik wil naar een club als , , , , Paris Saint-Germain of ... Ik wil naar een stad die bij me past en een club die bij me past, naar een ploeg die echt wil voetballen."