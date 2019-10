Engelse fans raken slaags met Tsjechische politie

De Tjechische politie heeft twintig mensen gearresteerd, terwijl er ook twee Engelse fans naar het ziekenhuis zijn beland na ongeregeldheden in Praag.

De meegereisde supporters zouden gezorgd hebben voor overlast en wilden ook na meerdere waarschuwingen in het Engels niet inbinden.

De autoriteiten moesten eraan te pas komen en toen ging het van kwaad tot erger. Er werden flessen gegooid en de politie moest flitsgranaten gebruiken om de situatie meester te worden.

Volgens lokale media zijn er twintig arrestaties verricht, terwijl er twee gewond zijn geraakt. Over de aard van hun verwondingen wordt verder geen uitspraka gedaan.

Voor aanvang van de wedstrijd waren er al zorgen over de veiligheid, want de combinatie van feeststad Praag en de aanwezigheid van tig (beschonken) supporters is een cocktail voor problemen.

De Engelse fans hebben de afgelopen jaren al vaker voor problemen gezorgd met vergelijkbare incidenten in Amsterdam, Porto en Dortmund. Ditmaal werden er 3,800 tickets verkocht, maar veel meer Engelse fans reisden af naar Tsjechië.

Het is niet bekend of de gearresteerde supporters wel of geen tickets hadden voor de EK-kwalificatiewedstrijd, die uiteindelijk verrassend met 2-1 werd gewonnen door Tsjechië.

De mensen die wel in het stadion waren zagen hoe Harry Kane al vroeg voor een voorsprong zorgde vanaf de penaltystip. Hij mocht aanleggen vanaf elf meter nadat Raheem Sterling onderuit werd gehaald.

Tsjechië kwam al snel weer op gelijke hoogte door Jakub Brabec. Dat was zijn eerste interlandgoal en die kon hij maken dankzij een slapende verdediging na een vrije trap van Jakub Jankto.

In de slotfase van het duel zorgde Zdenek Ondrasek vervolgens voor een daverende verrassing door de winnende goal aan te tekenen voor de gastheren.

Het was de eerste nederlaag voor Engeland, dat zich samen met Tsjechië lijkt te gaan kwalificeren voor het EK van 2020. Engeland neemt het hierna op tegen Bulgarije.

Voor dat duel wordt gevreesd voor racisme, maar de voozitter van de Bulgaarse voetbalbond sloeg hard terug door te zeggen dat Engeland genoeg eigen problemen heeft, zoals in Praag werd bevestigd.