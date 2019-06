Engelse fans misdragen zich in Porto

Engelse fans die in Portugal zijn voor de Final Four van de Nations League, hebben zich voor de tweede avond op rij misdragen.

De Portugese politie moest woensdagavond ingrijpen bij een fanzone in het centrum van Porto, waar Portugese fans de wedstrijd van hun land tegen Zwitserland bekeken. "De politie heeft 'riot officers' ingezet tegen een groep Engelse supporters op het grootste plein van Porto. Er wordt aangenomen dat zij met flesjes gooien naar Portugezen die daar naar de wedstrijd keken."



"Dinsdagavond waren er al problemen bij een bar, waar flesjes werden gegooid en kleine schade werd veroorzaakt. Dit is volkomen onacceptabel", vertelt Mark Roberts van de National Police Chiefs' Council. De Engelse voetbalbond (FA) had in de aanloop naar de nog wel een campagne opgezet, met als titel 'Don't Be That Idiot', om ervoor te zorgen dat meegereisde fans zich zouden gedragen.



Tony Conniford, hoofd van de veiligheidsafdeling van de FA, sprak bij het lanceren van die campagna zijn zorgen al uit. "Er is bijna een soort acceptatie dat wanneer je bij het voetbal bent, alles geoorloofd is. Ik vind dat moeilijk te begrijpen. Mensen moeten naar zichzelf kijken en zich afvragen of het nog een leuke ervaring zou zijn als hun vrouw of kinderen erbij waren. Het antwoord is nee."



"Het is gevaarlijk om iedereen over één kam te scheren, maar het zou stom zijn om te zeggen dat we niet hebben erkend dat groepen jonge, volwassen mannen die samen een reis boekten degenen zijn waar we ons de meeste zorgen over maken", aldus Conniford. "Die jonge gasten komen samen en plotseling kan alles."



Engeland speelt donderdagavond tegen het in Guimaraes, een stad op ongeveer vijftig kilometer van Porto. Afhankelijk van de uitslag staan The Three Lions zondag tegenover Portugal of Zwitserland. De verwachting is dat er tegen Oranje zo'n 15.000 Engelsen aanwezig zijn, terwijl dat aantal zondag kan oplopen tot 18.000.