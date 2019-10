Engelse autoriteiten vrezen herhaling van 'Amsterdam' en luiden noodklok

Tsjechië en Engeland staan vrijdagavond tegenover elkaar in de EK-kwalificatie.

Het duel in Praag wordt met de nodige vrees tegemoet gezien door de Engelse voetbalbond (FA) en de Engelse politie, die vrezen dat de boel behoorlijk uit de hand kan lopen in de Tsjechische hoofdstad. De autoriteiten hebben zelfs geprobeerd om de wedstrijd te laten verplaatsen naar een midweekse speeldag, maar de UEFA heeft geweigerd om hieraan mee te werken.

Omdat het duel op vrijdagavond wordt afgewerkt en Praag bekend staat om zijn goedkope drank en uitgaansleven, reist een gigantisch aantal Engelsen the Three Lions achterna. Volgens de officiële supportersvereniging wonen 3731 Engelse fans de wedstrijd in het Sinobo Stadium bij. Naar schatting maken echter ruim zesduizend Engelsen de oversteek naar Tsjechië en er waren nog nooit zoveel voetbalfans tegelijk aanwezig in Praag. Men vreest dat het flink uit de hand kan lopen en wijst naar de uitwedstrijd tegen Oranje in Amsterdam van maart 2018.

Ruim honderd Engelse fans werden destijds in Amsterdam gearresteerd, terwijl de beelden van de ongeregeldheden de wereld overgingen. Eerder liep het ook uit de hand rond een uitwedstrijd tegen Duitsland in Dortmund en de finaleronde van de in Portugal. De Engelse autoriteiten hebben sindsdien 'significante' twijfels bij uitwedstrijden op vrijdagavond, maar de FA heeft bij de UEFA geen invloed op de planning. Om die reden heeft Mark Roberts, die binnen de politie verantwoordelijk is voor het voetbal, een brief naar de UEFA geschreven met het verzoek om de wedstrijd tegen Tsjechië te verzetten.

"We willen liever een situatie voorkomen, dan dat we het 's avonds in de hand moeten houden en achteraf spijt hebben", zegt Roberts in gesprek met the Guardian . Hij vertelt dat veel fans die in dergelijke situaties de fout ingaan, jonge mannen zonder strafblad zijn. Het is daarom lastig voor de Engelse politie om voorzorgsmaatregelen te nemen, omdat deze groep voornamelijk onder invloed van alcohol in de fout gaat.

De UEFA heeft het verzoek van de Engelse autoriteiten echter afgewezen, waardoor Tsjechië en Engeland vrijdagavond 'gewoon' tegenover elkaar zullen staan. The Three Lions spelen vervolgens op maandag in Sofia tegen Bulgarije en ook daar wordt een groot aantal uitsupporters verwacht.