Engels talent Rice voor het eerst bij nationale ploeg

Bondscoach Gareth Southgate heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de komende twee wedstrijden van Engeland.

De 20-jarige Declan Rice is de opvallendste naam in de selectie, want hij heeft al drie interlands namens Ierland achter zijn naam staan. Zijn grootouders komen daar vandaan, maar zelf is de speler van geboren in Londen. Omdat de middenvelder voor Ierland oefenduels speelde, gaf de FIFA toestemming voor zijn overstap naar Engeland.



Volgens Southgate is het geen verrassing dat hij Rice bij de selectie heeft gehaald. "Zijn persoonlijkheid, karakter en zijn leiderschapskwaliteiten bevallen ons erg. Hij zal goed bij onze werkwijze passen." Engeland speelt op vrijdag 22 maart een thuiswedstrijd tegen Tsjechië, in de EK-kwalificatiereeks. Drie dagen later volgt een kwalificatieduel met Montenegro (uit).In de selectie van The Three Lions ontbreken middenvelders Harry Winks ( ) en Jesse Lingard ( ). Zij zijn geblesseerd. Doelman Tom Heaton is er wel weer bij. De 32-jarige routinier van kwam voor het WK voor het laatst in actie. Hij miste het eindtoernooi in Rusland vanwege een blessure.