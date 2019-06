Engels talent klaar voor duels met De Jong: "Je moet 'dirty' spelen"

Declan Rice kijkt uit naar de Nations League-wedstrijd van Engeland tegen het Nederlands elftal, donderdagavond in Portugal.

De 20-jarige speler van kan tegen Oranje zijn derde interland voor The Three Lions spelen. Als Rice van bondscoach Gareth Southgate een basisplek krijgt, komt hij mogelijk tegenover Frenkie de Jong te staan. "Hij is een fantastische voetballer. Ik geniet ervan als ik de kans krijg om mezelf met hem te meten", zegt Rice in de aanloop naar het duel.



"Maar je mag op het veld niet te veel respect voor hem tonen, want dan gaat hij juist het spel dicteren. Je moet 'dirty' spelen, hem constant op de huid zitten en voorkomen dat hij zijn spel kan spelen. Ik weet zeker dat we het als team goed gaan doen om de Nederlanders af te stoppen."



Engeland haalde een jaar geleden de halve finales op het WK in Rusland en nu volgt dus de halve finale van de . Rice maakte eind maart zijn interlanddebuut. "Als ik speeltijd krijg, wordt dit de grootste wedstrijd uit mijn carrière tot nu toe. We staan in de halve finales tegenover een geweldig elftal."



"Voor iemand die zo jong is heb ik een goed seizoen achter de rug", blikt Rice terug op zijn sterke jaar bij West Ham. "Maar dit is een ander niveau. We spelen tegen een tegenstander van wereldklasse, dus we moeten ons beste spel laten zien." De andere halve finale van de Nations League gaat woensdagavond tussen Portugal en Zwitserland.