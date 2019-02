Engeland rouwt om overlijden van zesvoudig Wereldkeeper van het Jaar

Gordon Banks is op 81-jarige leeftijd overleden. De voormalig doelman uit Engeland wordt beschouwd als een van de beste keepers in de voetbalhistorie.

Banks werd tussen 1966 en 1971 zesmaal tot Wereldkeeper van het Jaar uitgeroepen. "Met grote droefheid maken we bekend dat Gordon vannacht vreedzaam is heengegaan", laat zijn familie weten in een korte verklaring. "We zijn er kapot van, maar we koesteren de mooie herinneringen en hadden niet trotser op hem kunnen zijn."



De doelman, die van de Engelse media de bijnaam The Banks of England kreeg, was actief tussen 1958 en 1977 en hij stond onder contract bij Chesterfield, Leicester City, Stoke City en Fort Lauderdale. Hij speelde in totaal 549 competitiewedstrijden en verzamelde 73 interlands voor de Engelse nationale ploeg.



In 1966 behaalde Banks de grootste triomf van zijn loopbaan door met Engeland het WK in eigen land te winnen. In de finale op Wembley werd het voormalige West-Duitsland met 4-2 verslagen. Banks is misschien wel het bekendst vanwege zijn redding op het WK van 1970 op een kopbal van Pelé. Het doelpunt van de Braziliaan leek zeker, maar Banks slaagde erin om het leer over de lat te werken.