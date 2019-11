Emotionele Bryan Linssen moet voor de camera zijn tranen bedwingen

Leonid Slutsky besloot meteen na de 3-2 nederlaag tegen sc Heerenveen op te stappen bij Vitesse.

De Russische oefenmeester besloot de handdoek in de ring te gooien na de vijfde nederlaag op rij, aangezien hij het gevoel heeft dat hij het tij niet meer kan keren. Bryan Linssen reageert geëmotioneerd op het vertrek van de trainer.

Na afloop van de verliespartij gaf Slutsky in de kleedkamer met een korte speech aan zijn spelers te kennen dat hij zou vertrekken, zo vertelt Linssen voor de camera van de NOS.

"Hij heeft ons succes gewenst en afscheid genomen van ons. Dat was wel pijnlijk voor ons. We kunnen hem altijd bellen als we hem nodig hebben voor advies, dat deed hij netjes."

"Maar het is echt pijnlijk. Je merkt het in de kleedkamer. Iedereen was verslagen toen hij het zei", aldus de aanvaller, die Slutsky nog niet heeft kunnen bedanken.

Op de vraag van presentator Henry Schut wat Linssen had willen zeggen, antwoordt de aanvoerder vol emotie. "Ik wil hem heel erg bedanken voor wat hij ons heeft gebracht en wat hij ons heeft geleerd. Met de passie en de strijd die hij heeft overgebracht."

"Ik vind hem een fantastische man. Een eer dat ik onder hem heb mogen voetballen. Het is een fantastische man, dit raakt je gewoon heel erg. Ik heb heel veel vertrouwen van hem gekregen."

"Dit raakt mij zeker. Ik ken hem onderhand. Als hij iets zegt, kan je hem niet op andere gedachten brengen. Hij heeft dit besluit genomen en ik ga nog zeker met hem praten om hem te bedanken. Ik wens hem het allerbeste."