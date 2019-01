Emotioneel afscheid van Willem II: "Ik houd van die club"

Fran Sol zette woensdag zijn handtekening onder een contract voor vierenhalf jaar bij Dynamo Kiev.

De aanvaller is blij om bij de club uit Oekraïne te zijn, zo vertelt hij in gesprek met Marca : "Dit is historisch gezien de beste ploeg in Oekraïne. Deze club speelt al tien jaar achter elkaar Europees voetbal."

De 26-jarige Sol leverde Willem II naar verluidt drieënhalf miljoen euro exclusief variabelen op. Met die transfersom is Sol na Mounir El Hamdaoui, Mousa Dembélé en Sami Hyypiä de duurste uitgaande speler voor De Tricolores . Het is voor hem 'emotioneel erg moeilijk' om Willem II te verlaten: "Ik houd van die club. We hadden het als gezin ook erg comfortabel in Nederland."



"Ik heb veel vrienden leren kennen die ik nooit ontmoet had als ik in Spanje was gebleven. Dat ik nu Engels en Nederlands heb geleerd, kan ook belangrijk zijn voor mijn toekomst en daarnaast is mijn zoon in Nederland geboren. Ik heb ook op technisch en tactisch gebied veel geleerd in Nederland." Sol genoot naar eigen zeggen grote belangstelling.



"Meer dan vijf clubs waren serieus geïnteresseerd en ik heb drie concrete aanbiedingen gehad. Dynamo Kiev is altijd mijn eerste optie geweest en gelukkig is alles goed gegaan. Ik heb vanwege het sportieve project voor Kiev gekozen. Daarnaast hebben de bestuurders en de trainer laten zien dat ze me erg graag wilden hebben. Dat was erg belangrijk voor mij." Sol maakte in 88 wedstrijden 47 doelpunten voor Willem II.