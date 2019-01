Emotioneel afscheid Fabregas: "Eén van de beste middenvelders ooit"

Cesc Fàbregas nam zaterdag op emotionele wijze afscheid van de supporters van Chelsea. De routinier werd na afloop bedolven onder de complimenten.

Fabregas maakt deze maand vrijwel zeker de overstap naar AS Monaco en hij kreeg in het FA Cup-duel met Nottingham Forest (2-0 zege) vlak voor tijd een publiekswissel. Hoewel de 31-jarige Catalaan in de eerste helft een strafschop miste, verliet hij in minuut 85 onder een daverend applaus het veld. Fàbregas erkent dat het vermoedelijk zijn laatste optreden voor Chelsea was.



"Ik had niet verwacht dat dit vandaag allemaal zou gebeuren. Ik kan uit respect voor Chelsea niets zeggen, maar iedereen kent de situatie", vertelt hij aan de BBC . Fabregas werd in de zomer van 2014 door Chelsea opgepikt bij Barcelona en was sindsdien in 198 officiële wedstrijden voor the Blues goed voor 22 doelpunten en 57 assists.



Hij was in zijn eerste seizoenen een belangrijke kracht op het middenveld van Chelsea en werd in 2015 en 2017 landskampioen van Engeland met de Londenaren. Door de komst van Maurizio Sarri is Fabregas echter overbodig geworden: de Italiaanse coach deed dit seizoen in de Premier League slechts zesmaal een beroep op de 110-voudig Spaans international. Fabregas zal naar alle waarschijnlijkheid binnen afzienbare tijd de overstap naar AS Monaco maken, waar een samenwerking wacht met voormalig ploeggenoot Thierry Henry.



De middenvelder speelde bij Arsenal jarenlang samen met de huidige coach van de Monegasken. In dienst van the Gunners produceerde de spelmaker in 303 duels 57 doelpunten en 91 assists. In de Premier League staat de teller na al die jaren op liefst 111 assists; in de historie van de competitie fungeerde alleen Ryan Giggs vaker als aangever (162 assists). "De tijd vliegt. Het voelt alsof ik vorige week ben begonnen met het spelen van professioneel voetbal. Het is in werkelijkheid vijftien jaar geleden", vervolgt de middenvelder, die tussen 2011 en 2014 nog voor Barcelona speelde. "Voor de jonge jongens hebben ik één advies: geniet van iedere seconde. Je moet elke drie dagen kunnen presteren, probeer te leven met alle kritiek en met alle lof. Ups en downs, maar de tijd vliegt echt."



Fabregas heeft in zijn tijd bij Chelsea grote indruk gemaak op zijn ploeggenoten. "Na vijf jaar kan ik zeggen dat ik het geluk heb gehad om met hem te voetballen. Meteen in zijn eerste seizoen wonnen we de dubbel samen. Hij is een topgozer, zowel op als naast het veld, en een goede vriend. Ik hoop dat hij een goede toekomst zal hebben", zegt Eden Hazard. Ross Barkley genoot als jonge jongen al van het spel van Fabregas. "Ik zag bij Arsenal en Barcelona wat voor intelligente jongen het was. Ik heb gezien hoe snel hij dacht. Het was me een genoegen om met hem te spelen. Hij speelde voor Spanje in een tijdperk waarin het land alles won. Hij kon zich meten met spelers als Xavi en Iniesta. Hij zal herinnerd worden als een van de beste middenvelders ooit", aldus de Engelse middenvelder van Chelsea.