Emmen zoekt verdedigende versterking

FC Emmen heeft nog wat geld beschikbaar om deze transferperiode een nieuwe verdediger aan de selectie toe te voegen.

De promovendus versterkte zich eerder deze week met Michael de Leeuw en men hoopt nu ook nog een nieuwe verdediger te vinden. "We hebben in de verdediging niet veel mogelijkheden meer", vertelt trainer Dick Lukkien aan Voetbal International . "Er is een potje beschikbaar voor nog een versterking. We kijken rond, we hebben op dit moment nog niets concreets op het oog."



Emmen besloot om huurling Easah Suliman na de eerste seizoenshelft te laten terugkeren naar Aston Villa. Lukkien: "Dat was voor alle partijen het beste. Easah had bij ons niet zoveel gespeeld als hij en wij gedacht en gehoopt hadden en zou dat ook niet gaan doen. Daardoor was deze oplossing voor iedereen het beste."



Lukkien is blij dat De Leeuw alvast is vastgelegd. "De laatste weken werd bij meer clubs duidelijk dat hij graag terug naar Nederland wilde. Toen kwam er wel de nodige belangstelling los. Wij waren echter al langer in gesprek met Michael en hij wilde graag weer in het noorden wonen. We zijn heel blij met hem."



Na zeventien speelronden in de Eredivisie bezet FC Emmen de dertiende plaats. De club staat echter maar twee punten boven de degradatiezone. Emmen, dat van 6 tot 11 januari op trainingskamp is in Spanje, begint de tweede seizoenshelft op zondag 20 januari met een thuiswedstrijd tegen koploper PSV.