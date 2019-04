Emmen licht optie in contract Ajax-doelwit Scherpen

FC Emmen heeft de optie in het contract van Kjell Scherpen gelicht, zo maakt de promovendus maandag bekend.

De doelman, die hevig in de belangstelling staat van , ligt nu tot medio 2020 vast in Drenthe. Ook de optie van Jafar Arias is gelicht, zo meldt de club, waardoor de aanvaller eveneens tot de zomer van 2020 vastligt.



Naast Scherpen en Arias staan ook Alexander Bannink, Anco Jansen, Michael de Leeuw, Wouter Marinus en Nico Neidhart volgend seizoen nog onder contract bij . Michael Chacón en Glenn Bijl liggen nog tot de zomer van 2021 vast. Een tiental spelers heeft een formele opzegbrief gekregen, wat inhoudt dat ze per 1 juli 2019 transfervrij zijn.



De club benadrukt echter dat dit niet betekent dat men niet in gesprek gaat over een nieuwe verbintenis. Het gaat hierbij om Hilal Ben Moussa, Emil Bijlsma, Henk Bos, Jason Bourdouxhe, Stef Gronsveld, Gersom Klok, Kasper Oldenburger, Tim Siekman, Dennis Telgenkamp en Keziah Veendorp. Alle andere contractspelers in de eerste selectie zijn momenteel in gesprek met de club of hebben inmiddels een aanbieding voor verlenging ontvangen, zo klinkt het.



Scherpen wordt al weken in verband gebracht met een zomerse overstap naar de Amsterdammers. De negentienjarige doelman zou al gesprekken hebben gevoerd met Ajax om te praten over de transfer. Directeur spelersbeleid Marc Overmars heeft al toegegeven dat Scherpen nadrukkelijk op de radar staat van de huidige nummer twee van de .