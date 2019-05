Emery ziet Rafa Nadal als voorbeeld in aanloop naar Europese finale

Unai Emery hoopt dat zijn Arsenal-selectie woensdag in de Europa League-finale een voorbeeld neemt aan toptennisser Rafa Nadal.

The Gunners kunnen het toernooi voor het eerst in de clubhistorie winnen, maar Emery stond als trainer van al drie keer met de trofee in zijn armen. De Spanjaard weet dus welke vastberadenheid en overtuiging nodig is om succesvol te zijn. Hij ziet zijn landgenoot Nadal dan ook als een groot voorbeeld.



"Ik heb zijn boek gelezen en ik weet wel wat over zijn geschiedenis. Het gaat bij hem altijd om werken, werken, werken", sprak Emery tegenover Player. "Tennissers als Nadal maken veel moeilijke momenten mee, bijvoorbeeld als hij worstelt in een partij die wel vijf uur duurt. Op die moeilijke momenten moet je sterk zijn en negatieve situaties omzetten in iets positiefs."



Volgens Emery geldt dat ook in het voetbal. "Alleen gaat het nu om negentig minuten en speel je met elf man. Je hebt één sterke mentaliteit nodig. Tennis is natuurlijk anders, omdat het een individuele sport is. Maar de mindset is heel belangrijk. Je moet sterk zijn in je hoofd en voor voetballers geldt hetzelfde. Het is de bedoeling dat iedere speler die mindset overneemt."



"Als je met elf spelers speelt die allemaal een sterke mentaliteit hebben, kun je net als Rafa Nadal de beste resultaten behalen." Arsenal en trappen woensdag om 21:00 uur af in de -finale in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Behalve de trofee staat voor de formatie van Emery ook -kwalificatie op het spel, want Arsenal is in de Premier League vijfde geworden.