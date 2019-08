Emery wil tweetal lozen: "Ze kennen de situatie"

De trainer van The Gunners hoopt voor het sluiten van de Europese transfermarkt op 2 september nog twee overbodige spelers te lozen.

Unai Emery heeft Shkodran Mustafi en Mohamed Elneny op het hart gedrukt dat ze deze zomer het beste kunnen verlaten om aan speeltijd te komen.

Beide spelers kwamen niet in het stuk voor tijdens de eerste twee competitiewedstrijden en daar lijkt geen verandering in te komen door de komst van aanwinsten David Luiz en Dani Ceballos.

Emery gaf al eerder publiekelijk aan dat Mustafi moet vertrekken en heeft nu bevestigd dat ook Elneny de rode loper krijgt uitgerold als een geschikte club zich voor hem meldt.

"Ze kennen de situatie waarin ze zich bevinden. Elneny en Mustafi kennen hun positie in het team en ik wil dat spelers hier blij zijn. Vorig seizoen speelden ze weinig en waren ze niet tevreden", aldus Emery.

"Ik heb veel met hen gesproken en ik denk dat het goed voor hen is als ze ergens anders tekenen waar ze hoofdrolspelers kunnen zijn. Dat zal hen gelukkiger maken in hun carrières."

Na een veelbelovende start bij Arsenal in januari 2016 heeft Elneny nooit meer de potentie laten zien die hij in zijn debuutmaanden onder Arsène Wenger etaleerde.

Onder Emery kreeg hij vorig seizoen 17 keer de kans, maar slechts viermaal was hij basisspeler, terwijl het voor Mustafi eveneens karig was gesteld.

De verdediger kreeg in zijn drie jaar bij Arsenal met veel kritiek te maken sinds hij in 2016 voor een kleine veertig miljoen euro overstapte van .

In de voorbereiding op het huidige seizoen werd hij hevig uitgefloten door de eigen fans in de Verenigde Staten en ook tijdens de Emirates Cup was het vorige maand raak in Londen.

Ondanks hun problemen benadrukt Emery dat het wel goede spelers zijn die ergens anders uit kunnen groeien tot succesvolle atleten.

"Het zijn heel grote spelers", aldus de Spanjaard. "We respecteren ze hier, maar door omstandigheden krijgen ze hier weinig kansen om te laten zien wat ze kunnen."

Hij herhaalt dat er voor de twee weinig reden is om blij te zijn bij Arsenal. "Maar ze kennen hun situatie en ik wens echt het beste voor hen. Ik denk daarom dat ze beter kunnen gaan."