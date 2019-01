Emery: "We hadden ook met Özil kunnen verliezen"

Arsenal verloor zaterdag en creëerde amper kansen, maar Unai Emery weigert het gebrek aan creativiteit te wijten aan de afwezigheid van Mesut Özil.

In het uitduel met stadsgenoot West Ham United (1-0 verlies) bracht Arsenal geen moment wat er verwacht mag worden van een topclub en na afloop ging het vooral over de afwezigheid van de Duitse grootverdiener. Özil ontbrak in de wedstrijdselectie van Arsenal, ondanks het feit dat de Duitse middenvelder een volledige trainingsweek achter de rug had.

"We hebben genoeg spelers om te winnen en ons eigen spel te spelen. Misschien hadden we meer kansen kunnen creëren als we een aanvallende speler op de bank hadden, maar ik denk dat we genoeg hebben aan deze spelers. Ik vond dat de spelers die vandaan speelden, de juiste spelers voor deze wedstrijd waren", vertelt de Spaanse oefenmeester na afloop aan diverse Engelse media.



Nadat Arsenal vroeg in de tweede helft op achterstand was gekomen, poogde Emery met het inbrengen van Lucas Torreira, Aaron Ramsey en Héctor Bellerín zijn elftal van nieuw elan te voorzien. De Noord-Londenaren oogden inspiratieloos zonder Özil. "Zonder hem hebben we ook wedstrijden gewonnen en verloren", repliceert Emery. "Je kunt een resultaat niet ophangen aan één speler. Hij heeft de hele week getraind, maar ik denk dat de spelers die het verdienen hebben gespeeld. We hadden met hem ook kunnen verliezen."



Door het verlies moet Arsenal een pas op de plaats maken in de strijd om een plek bij de eerste vier: nummer vier Chelsea kan later vandaag een gat van zes punten slaan met de ploeg van Emery. "Het was een erg goede mogelijkheid om drie punten te pakken en dichter bij Chelsea en de overige teams in de top vier te komen. Helaas hebben we verloren. We konden de wedstrijd niet controleren zoals we dat graag hadden gewild. Gezien de kansen is dit echter niet het resulteerde dat we verdienden", besluit de Arsenal-trainer.



Bij West Ham overheerst de tevredenheid. Winteraankoop Samir Nasri kreeg in een aanvallende rol op het middenveld het vertrouwen van manager Manuel Pellegrini en stelde niet teleur: de Fransman speelde een uitstekende wedstrijd en leverde de assist bij het doelpunt van Declan Rice. Pellegrini is lovend over de impact van zijn pupil, die vanwege een schorsing in het vorig kalenderjaar geen enkele keer in actie kwam.

"Samir Nasri is een topspeler. Als hij meer minuten in de benen heeft en volledig fit is, kan hij het verschil maken voor ons, zoals hij dat in het verleden ook heeft gedaan voor Arsenal en Manchester City. Samir wordt steeds beter en ik weet zeker dat hij zich zal blijven ontwikkelen. Op dit moment is het vanwege zijn fysieke gesteldheid niet mogelijk om op de flank of lager op het middenveld te spelen, maar na twee of drie duels zal dat hem ook lukken", voorspelt de Chileen.