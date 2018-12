Emery voedt geruchten over verstoorde verstandhouding met Özil opnieuw

Mesut Özil haalde woensdagavond in de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (1-1) opnieuw het einde van de wedstrijd niet voor Arsenal.

De Duitse middenvelder werd in de rust gewisseld door coach Unai Emery en werd zo voor de zesde keer in dertien competitieoptredens dit seizoen vroegtijdig naar de kant gehaald. Het spel van the Gunners werd er in de tweede helft zonder Özil niet beter op, maar Emery staat nog altijd achter zijn beslissing om de creatieveling te slachtofferen.

Tegenover diverse Engelse media laat de Spaanse keuzeheer van Arsenal weten dat het ging om een tactische omzetting. "De beslissing om Özil te wisselen was louter tactisch van aard. In uitwedstrijden wisselen we vaak tactisch om het team beter te maken", aldus Emery. De eindstand in het American Express Community Stadium was bij rust al bereikt; nadat Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal op voorsprong had geschoten, tekende Jürgen Locadia nog in de eerste helft voor de gelijkmaker.



Na de onderbreking ging Arsenal op zoek naar de gelijkmaker, met Alex Iwobi als vervanger van Özil binnen de lijnen. "In veel wedstrijden helpt het de ploeg wanneer we tactisch iets anders spelen, met Iwobi. We hebben wedstrijden vaak in de tweede helft gewonnen door een tactische wijziging", vervolgt Emery. "Voor mij is het altijd uitsluitend een tactische keuze. Soms wissel ik Aubameyang, soms wissel ik Lacazette; het overkomt elke speler. Soms is het resultaat goed en soms pakt het minder goed uit."



Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Özil vroegtijdig naar de kant werd gehaald door Emery: ook tegen Chelsea, Cardiff City, Leicester City, Crystal Palace en Wolverhampton Wanderers maakte de Duitser de negentig minuten niet vol. Onlangs werd hij voor het EFL Cup-duel met Tottenham Hotspur zelfs helemaal buiten de wedstrijdselectie van Arsenal gehouden door Emery, die daarmee de geruchten over een verstoorde verstandhouding met Özil in de Engelse media voedde.