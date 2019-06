"Emery verwacht Arsenal terug in top vier"

Arsenal moet voor het derde jaar op rij Europa League spelen en Alex Iwobi hoopt dan ook zo snel mogelijk terug te keren in de Champions League.

The Gunners eindigden één punt achter op de vijfde plaats in de Premier League, waarna de finale van de tegen uitliep op een enorme deceptie (4-1). Het mislopen van -voetbal betekent dat deze zomer amper vijftig miljoen euro kan uitgeven aan nieuwe spelers.



Alex Iwobi is nog met Nigeria op de Afrika Cup, maar hij kijkt ook alvast uit naar het nieuwe seizoen. "We willen natuurlijk weer in de Champions League spelen. We hebben nog niet gesproken over onze doelstellingen, maar ik weet zeker dat Unai Emery verbetering wil", vertelt hij aan Sky Sports. "Het hele team wil het beter doen dan vorig seizoen."



"En als dat niet lukt, willen we zoveel mogelijk prijzen winnen, inclusief de Europa League." Arsenal eindigde afgelopen jaargang liefst 28 punten achter kampioen . Iwobi is er niet van overtuigd dat The Citizens komend seizoen ook weer oppermachtig zijn. "Dat dacht iedereen vorig seizoen ook en toen kwam ook heel dichtbij."



"Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik weet zeker dat iedere club gaat investeren om de ploeg beter te maken. Het is lastig te zeggen of City weer zal domineren, maar ze zouden als titelverdediger best favoriet kunnen zijn." Arsenal begint het nieuwe seizoen op 11 augustus met een uitwedstrijd tegen .