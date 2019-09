Emery: "Toen het gesprek voorbij was, wist ik pas dat hij ontslagen was"

Javi Gracia werd vorige week de eerste manager in de Premier League die zijn biezen kon pakken.

The Hornets zijn na vier wedstrijden de hekkensluiter in de Engelse competitie, met slechts één punt. Unai Emery is een goede vriend van Gracia en kwam er per toeval achter dat de Spaanse oefenmeester door ontslagen was.

"Het is waanzinnig. We kwamen elkaar vorige week tegen in mijn dorp Hondarribia, waar ik op dat moment met mijn familie was", zegt Emery in gesprek met Sky Sports . Gracia en de manager van zijn beide afkomstig uit Baskenland en zouden zondag eigenlijk tegenover elkaar staan, daar Watford dan Arsenal ontvangt. "Ik liep daar rond en zag Javi voor mij lopen. We raakten in gesprek over onze wedstrijd. Toen het gesprek voorbij was, wist ik pas dat hij ontslagen was. Dit is een goed verhaal, toch?"

"Hij is een hele goede coach, dat heeft hij vorig jaar laten zien bij Watford. De club heeft dit besloten en dat moeten we respecteren. Hij zal ongetwijfeld weer ergens anders aan de slag gaan en zijn carrière vervolgen, want hij is een geweldige trainer", gaat de Spaanse oefenmeester van Arsenal verder.

Door het ontslag van Gracia, staat Emery zondag op Vicarage Road tegenover een andere landgenoot. Quique Sánchez Flores nam het stokje over bij Watford en stond eerder tegenover Emery, toen hij in 2010 met elimineerde in de .

"Dat kan ik me nog goed herinneren. Iedere coach of speler herinnert zich bepaalde momenten. Ik weet nog dat we thuis met 2-2 gelijkspeelden, waarna het uit 0-0 werd. In de laatste minuut besloot de scheidsrechter ons geen strafschop te geven, wat een geweldige kans had moeten zijn op de overwinning", blikt Emery terug op de eerdere ontmoeting met Sánchez Flores. "Soms is zoiets ook positief, omdat je er juist weer heel veel van kan leren."