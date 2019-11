Emery strijdbaar: "Natuurlijk geloven de spelers in mij"

Unai Emery blijft vastberaden om het tij te keren bij Arsenal, ondanks dat ontslag boven zijn hoofd lijkt te hangen.

The Gunners wonnen dit seizoen slechts vier van de eerste dertien Premier League-duels en daardoor staat de ploeg van Emery achtste. Het gat met nummer vier is al acht punten. Steeds meer fans zijn ervan overtuigd dat Emery niet de juiste trainer voor is en ze eisen daarom dat de Spanjaard vertrekt.

In de presteren de Londenaren beter en is men bijna zeker van een plek in de tweede ronde. Donderdag komt op bezoek. Op de persconferentie voor dat duel kreeg Emery woensdag de vraag of zijn spelers nog in zijn visie geloven. "Ja, natuurlijk. Dat laten ze zien", antwoordde de 48-jarige trainer.

"Ieder moment in mijn trainerscarrière is moeilijk. Dit is een mooie baan, maar ook een moeilijke", ging Emery verder. "Mijn toekomst draait om vandaag en morgen. Het is mijn job om alleen naar de wedstrijd van morgen te kijken en mijn team goed voor te bereiden."

Lees beneden verder

Afgelopen weekend blameerde Arsenal zich tegen , de nummer negentien van de Premier League die voor de interlandperiode nog voor schut werd gezet door (0-9). The Saints waren in het Emirates Stadium dicht bij een verdiende zege, maar Alexandre Lacazette maakte diep in blessuretijd 2-2.

"We waren heel teleurgesteld na die wedstrijd en de fans ook. Maar ik hoop dat alle supporters morgen achter het team en achter de spelers gaan staan", aldus Emery. "Ik geloof in ons, ik geloof in onze spelers. Ons vertrouwen is voor een groot deel afhankelijk van de sfeer in het stadion. De spelers hebben het nodig dat ze steun voelen van de fans."

Tot slot liet de manager weten dat Granit Xhaka opnieuw bij de wedstrijdselectie zit. "Hij zit bij de groep en maakt kans om te spelen. Ik hoop dat iedereen achter hem staat. Xhaka's comeback wordt heel belangrijk voor ons."