Emery sluit permanente wintertransfers bij Arsenal uit

Arsenal kan in januari geen nieuwe spelers permanent contracteren, maar alleen huren. Dat bracht manager Unai Emery naar buiten.

Een jaar geleden trokken The Gunners nog de portemonnee om Henrikh Mkhitaryan en Pierre-Emerick Aubameyang vast te leggen. Afgelopen zomer kwamen ook Lucas Torreira, Bernd Leno, Sokratis Papastathopoulos en Matteo Guendouzi naar het Emirates Stadium. Deze winterperiode hoeven de Arsenal-fans dus nergens op te rekenen.



"We kunnen geen geld uitgeven voor nieuwe spelers. We kunnen alleen spelers huren", zei Emery donderdag in de Engelse media. De voorbije week werd onder meer Denis Suarez (Barcelona) en Ever Banega (Sevilla) aan de Londenaren gelinkt. "Ik weet niets van Suarez' situatie. Maar nogmaals: we kunnen alleen spelers huren."



Suarez zou in Noord-Londen de lege plek moeten opvullen die Aaron Ramsey achterlaat. De Welshman is na dit seizoen transfervrij en hij vertrekt dan waarschijnlijk naar Juventus. Zoals Goal eerder berichtte, ligt er voor Ramsey in Turijn een jaarsalaris van zeven miljoen euro klaar. De laatste details lijken bijna te zijn afgerond.



Ondertussen focust de ervaren middenvelder zich dus op zijn laatste maanden bij Arsenal. Emery is zeer tevreden met de houding van Ramsey. "Hij zei dat hij graag tegen Blackpool wilde spelen. Op de trainingen werkt hij iedere dag heel hard. Ik ben heel blij met hem en in respecteer zijn beslissing om te vertrekken. Verder kan ik niet veel over zijn situatie zeggen."