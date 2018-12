Emery mikt op komst extra verdediger bij Arsenal

Arsenal heeft te kampen met een waslijst aan blessures en trainer Unai Emery wil graag een verdediger aan zijn kwetsbare selectie toevoegen.

De Gunners zijn al 21 wedstrijden ongeslagen, maar met name achterin is het steeds weer puzzelen voor de Spaanse oefenmeester, die toegeeft dat Arsenal zich waarschijnlijk op de winterse transfermarkt gaat begeven.

Emery begon al met een relatief smalle groep verdedigers en raakte deze week Rob Holding kwijt. De talentvolle Engelsman ligt er vermoedelijk voor de rest van het seizoen uit met een knieblessure. Enig pluspunt is dat routinier Laurent Koscielny donderdagavond zijn rentree na maandenlang blessureleed maakt.

Voor zondag wordt het echter weer een lastige klus om een sterk duo op de been te brengen. Sokratis Papastathopoulos en Shkodran Mustafi zijn beiden geschorst voor het duel met Southampton en Konstantinos Mavropanos heeft het hele seizoen nog geen minuut kunnen spelen door een spierblessure. Keuze van de redactie Virgil van Dijk: De kolos van Liverpool die Mourinho graag zou willen hebben

Waarom Hazard's rol als valse nummer 9 een probleem is voor Morata

Racisme richting Sterling: Hoe discriminatie in Engeland kan worden bestreden

Hoe Maradona Messi hielp om de beste vrije trappen-specialist ter wereld te worden

Sprekend over de gelimiteerde mogelijkheden, wijst Emery op transfers, al gaf hij eerder in de week nog aan dat het voorlopig nog net moet lukken als er gen nieuwe blessuregevallen voordoen. Voor de zekerheid mikt hij echter op versterking. "Als we één speler kunnen halen die ons achterin kan helpen, zou dat volgens mij een heel goede optie zijn. Alleen is het niet makkelijk te realiseren in de winter", waarschuwt hij tijdens een persconferentie.

Koscielny maakt in ieder geval zijn langverwachte rentree in de Europa League nadat een achillespeesblessure hem een plekje in de Franse WK-selectie kostte. Emery geeft aan dat de routinier speeltijd krijgt, maar vraagt zich af hoe lang het herstel van die wedstrijd in beslag gaat nemen. Mogelijk dat hij daarom zondag in het hart van de verdediging terug moet vallen op jeugdspelers en rechtsback Stefan Lichtsteiner.