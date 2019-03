Emery luidt 'nieuw tijdperk' in: "De sfeer bij Arsenal is beter"

Nigel Winterburn vindt dat de supporters van Arsenal weer geloven in succes nu Unai Emery het stokje heeft overgenomen van Arsène Wenger.

De illustere Fransman was in zijn eerste jaren bij The Gunners zeer succesvol met onder meer drie landstitels, waaronder tweemaal 'de dubbel'. Tegen het einde van Wengers tijdperk in het Emirates Stadium zakte echter weg. De ploeg wist de eerste twintig seizoenen onder Wenger telkens in de top vier van de Premier League te eindigen, maar vervolgens werd en vijfde en zesde.



Na het afscheid van Wenger werd afgelopen zomer Unai Emery geïntroduceerd. "We zitten nu in een nieuw tijdperk van Arsenal", zegt Winterburn, die tussen 1987 en 2000 voor de club speelde. "Sinds de verhuizing naar een nieuw stadion (in 2006, red.) heeft Arsenal moeite om met de topclubs te concurreren."



"Oké, ze hebben een paar FA Cups gewonnen, maar om de Premier League-titel doet Arsenal al jaren niet mee. De club wil weer bij de elite gaan horen en het wordt heel moeilijk om dat te bereiken", vertelt de voormalige linksback aan talkSPORT. "De fans beseffen ook dat er nog een lange weg te gaan is."



Het valt Winterburn op dat Emery duidelijk een andere werkwijze heeft dan Wenger. "We zien nu verschillende scenario's met hem, als het gaat om de teamselectie, formaties en wissels in de rust. Maar het belangrijkste is dat het team hecht lijkt en dat er een drijvende kracht achter zit. Er hangt een goede sfeer rond het stadion. Dat was vorig seizoen niet het geval."



Terwijl Emery dus weer voor optimisme zorgt, zit zijn voorganger nog steeds zonder club. Winterburn is daardoor verrast. "Wenger gelooft dat hij nog steeds een kampioensteam kan maken, of dat nou in de Premier League is of ergens anders", aldus de 55-jarige Engelsman. "Ik ben verbaasd dat hij nog nergens is teruggekeerd als coach."



Wenger werd eerder dit seizoen in verband gebracht met een trainerspositie bij of een rol als directeur van Paris Saint-Germain. De 69-jarige Fransman zei in november dat hij zeker nog niet met pensioen is. "De wedstrijddag, de competitie, de prestaties die je samen kan bereiken, dat mis ik allemaal wel."