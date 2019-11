Emery lijkt met opstelling nóg een fluitconcert te garanderen bij Arsenal

Granit Xhaka maakt donderdagavond zijn rentree bij Arsenal.

De voormalig aanvoerder van the Gunners heeft van trainer Unai Emery een basisplaats gekregen voor de -wedstrijd tegen van 21:00 uur. Het is zijn eerste optreden voor sinds zijn veelbesproken akkefietje met het thuispubliek tijdens een competitieduel met (2-2) op 27 oktober, toen hij misbaar maakte richting de supporters en zijn aanvoerdersband moest inleveren.

De fans van Arsenal konden het wel waarderen toen Xhaka op 27 oktober naar de kant werd gehaald in het duel met Crystal Palace. De Zwitser reageerde emotioneel op de reactie van het publiek en riep f**k off , terwijl hij zijn shirt uitdeed.

Emery maakte later bekend dat Xhaka zijn aanvoerdersband moest inleveren en in de Engelse media werd al gauw volop gespeculeerd over een vertrek in januari. Nu gaat hij echter proberen om zich met Arsenal te verzekeren van overwintering in Europa, door minstens een punt te pakken tegen Eintracht Frankfurt. Arsenal gaat met tien punten aan de leiding in Groep F.

"Ik weet niet of hij nog voor ons zal spelen", zei Emery na het incident in de Engelse media. De Spaanse trainer hield de deur echter wel op een kier. "Als hij er mentaal klaar voor is om ons te helpen en het shirt van Arsenal te verdedigen, dan zal de tijd het leren. Als ik hem weer bij de groep haal en hij er honderd procent klaar voor is, dan weten we dat we een speler met zijn kwaliteiten goed kunnen gebruiken."

Emery haalde Xhaka deze week bij de selectie voor het duel met Eintracht en hintte woensdag op de persconferentie al naar speeltijd voor de Zwitser.

Lees beneden verder

"Hij zit bij de groep en kan gaan spelen. Ik hoop dat elke supporter zich achter hem schaart. De terugkeer van Xhaka is belangrijk voor ons", zei de Spanjaard. Het is de vraag hoe de middenvelder zal worden ontvangen door het thuispubliek. Journalist John Cross van de Daily Mirror spreekt op Twitter van een 'slimme zet' van Emery. "Nu is er iemand in het stadion die nog harder zal worden uitgejouwd dan hijzelf", knipoogt hij.

Fans van Arsenal zullen donderdagavond borden met 'Emery Out' omhoog houden; de geplaagde coach wist de laatste zes officiële wedstrijden niet te winnen.

Opstelling Arsenal: Martinez; Mustafi, Luiz, Sokratis; Chambers, Xhaka, Willock, Tierney; Martinelli, Aubameyang, Saka.