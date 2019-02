'Emery laat Özil links liggen in poging hem naar uitgang te dwingen'

Mesut Özil was in de afgelopen seizoenen nog een van de grote smaakmakers bij Arsenal.

Maar de Duitser is sinds het aantreden van Unai Emery op het tweede plan geraakt. Hij kwam dit seizoen vooralsnog slecht veertien keer in actie in de Premier League en bleef tijdens de toppers tegen Chelsea en Manchester City van de afgelopen weken negentig minuten op de bank zitten.

De BBC weet donderdag te melden dat de keuze van Emery om Özil niet in te zetten niet alleen met diens voetbalkwaliteiten te maken heeft. De spelmaker is met zijn weeksalaris van bijna vierhonderdduizend euro de absolute grootverdiener in de selectie van the Gunners en de aanwezigheid van Özil dreunt zodoende door in alle plannen die Arsenal heeft gemaakt voor de aankomende transferzomer en de verdere toekomst.



De middenvelder profiteerde begin vorig jaar van het transfervrije vertrek van Alexis Sánchez naar Manchester United door een nieuw, tot 2021 doorlopend, megacontract te ondertekenen. Een aantal hooggeplaatste bestuurders binnen Arsenal was het toen echter al niet eens met de beslissing om Özil een enorm salaris te betalen en zij lijken nu bijval te hebben gekregen van Emery, die afgelopen zomer het stokje overnam van de vertrokken Arsène Wenger.



Özil past niet in de speelstijl die de Spaanse oefenmeester voor ogen heeft en Emery kan door het salaris dat zijn pupil incasseert eveneens niet de spelers halen die hij wel wil hebben. De oefenmeester zou er daarom bewust voor kiezen geen beroep meer op Özil te doen, zodat hij in de zomer mogelijk uit ontevredenheid voor een vertrek bij Arsenal opteert. Vanwege het loon dat de dertigjarige Özil, die door de komst van Denis Suárez nog een plekje in de pikorde lijkt te zijn gedaald, incasseert in het Emirates Stadium zal het echter geen eenvoudige opgave worden om een nieuwe club voor hem te vinden.