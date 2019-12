Emery is weg, dus is Solskjaer nu de slechtste Premier League-manager?

Arsenal stuurde vrijdag Unai Emery weg, waardoor er in de Engelse topdivisie wellicht geen zwakkere coach te vinden is dan de Noor.

staat momenteel elfde in de Premier League, kort achter en , twee teams die de afgelopen tien dagen besloten van manager te veranderen.

Dus zou Ole Gunnar Solskjaer enigszins nerveus op de reservebank van Old Trafford moeten zitten?

De Noor is niet per se de allerslechtste manager van de competitie, maar er zijn hoe dan ook weinig aanwijzingen dat hij dicht bij één van de beste is.

Hij komt qua ervaring en prestaties in het verleden in elk geval totaal niet in de buurt van Unai Emery en Mauricio Pochettino.

Tottenham's selectie is absoluut sterker dan de groep die Solskjaer tot zijn beschikking heeft in Manchester. Die van Arsenal heeft hetzelfde niveau als United, maar Emery's spelers zijn al weken de weg kwijt.

Voor bijna iedere manager is de vraag niet óf, maar wanneer het ontslag zich aandient. De timing van dat moment is het enige dat ooit ter discussie staat.

Het zegt veel over de grillige aard van United dat Solskjaer's toekomst zo snel is veranderd van veilig naar wanhopig en weer terug.

Het bestuur van United heeft een moeilijke vraag te beantwoorden: hoeveel van de huidige problemen van de club zijn toe te schrijven aan het leiderschap van Solskjaer? En hoeveel problemen kunnen door de manager worden opgelost?

Bovenaan de ranglijst, bij , , en , hebben minstens drie managers bewezen dat ze tactisch veel beter zijn dan Solskjaer.

United is ingesteld om op de counter te spelen, omdat de ploeg moeite heeft om teams uit elkaar te spelen die terugzakken op eigen helft. Pas in de laatste wedstrijden is dat even veranderd.

De huidige top vier heeft de mogelijkheid om zowel snel als langzaam te spelen, met spelers wiens beste kwaliteiten een basis zijn voor hun technische vaardigheden.

Het tempo waarin door de spelers wordt nagedacht staat in schril contrast met de zware aanpak waarin United vastzit. In de voorhoede zijn er wat kleine verbeteringen waar te nemen, maar die worden tenietgedaan door defensieve zwakte.

Frank Lampard lukt het beter om met de inbreng van jonge talenten een vuist te maken dan Solskjaer. Dat komt deels door Chelsea's transferverbod, maar Lampard was sowieso al van plan om sterk op de jeugd te vertrouwen. Bovendien doet hij het uitstekend door al die jongelingen zo goed te begeleiden.

Ondertussen heeft Solskjaer het wat dat betreft moeilijk gehad. Blessures hebben hem natuurlijk niet geholpen. De Noor moest regelmatig een beroep doen op Phil Jones en zijn meest getalenteerde speler, Paul Pogba, heeft dit seizoen nog amper meegedaan.

Niettemin zijn de resultaten van Lampard deze jaargang tot nu toe veel indrukwekkender dan die van Solskjaer.

Er zijn in Manchester problemen met de mentaliteit van zowel de spelers als de manager.

Vorig weekend haalde Solskjaer bij een 2-3 voorsprong tegen Sheffield United bijvoorbeeld Anthony Martial naar de kant voor Axel Tuanzege, terwijl de thuisploeg tot dat moment aardig onder druk stond. Door de wissel veranderde de formatie en kon Sheffield United onder die druk vandaan komen om de eindstand op 3-3 te bepalen.

Achteraf is natuurlijk makkelijk praten, maar het is wel terecht om dat te zeggen, aangezien United slecht is in het behouden van een voorsprong. Misschien nog wel slechter dan wanneer ze moeten terugkomen van een achterstand.

Solskjaer gebruikte de wedstrijd op Bramall Lane als bewijs dat de koppies niet omlaag gingen hangen, maar wellicht is het juist bewijs dat die hoofden grotendeels leeg zijn.

'Game management' is een vreselijke uitdrukking, maar deze United-ploeg is gewoon niet veerkrachtig genoeg. Er is niemand die de wedstrijd in de laatste tien minuten op slot gooit. Uiteindelijk ligt de fout hiervoor bij de manager, ook al is het soms bijna een onmogelijke taak.

Niet alleen de trage vooruitgang die United heeft geboekt is zorgwekkend. Het plan om de fitheid van de selectie te verbeteren kwam ongeveer zes maanden te laat.

Veranderingen waren al duidelijk nodig sinds de periode van Louis van Gaal en onder José Mourinho breidden de problemen zich verder uit. Pas nu zijn er plannen om fysiek beter voor de dag te kunnen komen.

Er zijn verbeteringen geweest op het gebied van transfers, mentaliteit en plannen om fysiek duurzamer te zijn. Al die aspecten tonen vooruitgang, maar de manier waarop ze zijn bereikt, illustreert hoe moeilijk het is om Solskjaer te beoordelen.

United heeft zoveel duidelijke tekortkomingen dat het relatief makkelijk is om ze te beginnen aan te pakken. Het is echter iets totaal anders om van The Red Devils weer een topploeg te maken.

Gezien zijn prestaties bij en de enorm verschillende ervaringen in het Noorse voetbal is er geen aanwijzing dat Solskjaer de juiste man is om United vooruit te helpen.

De Spurs en Arsenal concludeerden dat hun manager de spelers niet langer de vereiste inspanningen kon laten leveren. United kan zich nog vasthouden aan het feit dat de selectie nog steeds lijkt te willen spelen voor hun manager en voor de club - althans, met meer kracht dan ze hebben gedaan na het vertrek van Sir Alex Ferguson.

Er zijn nu twee wegen om vooruit te gaan. Als men doorgaat met Solskjaer, moeten de spelers zich verfijnder ontwikkelen als United wil meedoen om een plek in de top vier. Lukt dat niet, en de spelers gooien de handdoek in de ring, dan zou de ploeg nog verder weg kunnen zakken op de ranglijst.

Ole Gunnar Solskjaer blijft een manager die nog steeds alles moet bewijzen.