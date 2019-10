Emery geheimzinnig over aanvoerderschap Xhaka

Unai Emery ging dinsdag op een persconferentie niet in op de vraag of Granit Xhaka aanvoerder van Arsenal blijft.

Emery sprak de pers toe in aanloop naar de kraker van woensdag tegen , in de achtste finales van de . Toen hem werd gevraagd of Xhaka zijn aanvoerder blijft, antwoordde de Spanjaard: "Daar wil ik niet over praten. Eerst moeten we ervoor zorgen dat hij herstelt. We kunnen niet anticiperen op de omstandigheden."

Xhaka werd zondag in de thuiswedstrijd tegen gewisseld door Emery. De Zwitser kreeg een fluitconcert van de -fans te horen toen hij weinig aanstalten maakte om snel het veld te verlaten. Ondertussen provoceerde Xhaka de fans en riep hij 'f*ck you' terwijl hij woedend de kleedkamer opzocht.

"Het is niet makkelijk voor hem en voor het team. Hij is er kapot van", aldus Emery. "We hebben er zondagavond, gisteren en vanochtend over gesproken. Granit heeft gewoon meegetraind met de groep, maar hij zit er behoorlijk doorheen. Hij heeft moeite met deze situatie."

De manager meldde verder dat Xhaka niet zal spelen tegen Liverpool. Het duel op Anfield begint woensdag om 20:30 uur.

Arsenal leek zondag een probleemloze middag te hebben toen The Gunners binnen tien minuten al een 2-0 voorsprong pakten tegen Crystal Palace. Sokratis en David Luiz scoorden allebei uit een hoekschop. De Londense tegenstander knokte zich echter terug tot een remise: 2-2. Arsenal staat daardoor vijfde met vier punten achterstand op zowel (vierde) als (derde).