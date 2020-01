Emery: "Everton toonde interesse, maar ik wil naar Spanje"

De Spaanse coach werd overwogen door Everton, maar hoopt op een baan in zijn thuisland.

Unai Emery heeft onthuld dat hij een langdurig gesprek met heeft gehad na zijn ontslag bij op 29 november.

Marco Silva werd een week later de laan uitgestuurd bij the Toffees en Emery leek de aangewezen man om het stokje over te nemen op Goodison Park.

De Merseysiders kozen echter voor de Italiaanse oefenmeester Carlo Ancelotti en Emery hoopt een nieuwe werkgever te vinden in Spanje.

"Everton toonde interesse in mij en ik heb het overwogen. Ik zei niet gelijk 'nee', want we hadden een gesprek van drie uur", bekent Emery aan SE12.

"Zij volgden me al toen ik naar Paris Saint-Germain ging. Ik wilde echter tijd voor reflectie. Ik blijf nu even in Madrid, ga dan naar en Londen en daarna op familiebzoek in San Sebastian."

"Diverse clubs volgen me, maar ik heb nog geen officieel aanbod gekregen. Ik zou dolgraag weer in Spanje werken, maar sluit ook niets anders uit."

Emery kende zijn beste periode als oefenmeester bij , waar hij de scepter zwaaide tussen 2013-16 en drie titels op rij won.

Hij was ook al eens trainer van Valencia, Almeria en Lorca Deportivo. Na Sevilla volgde een avontuur bij , waar hij een landstitel en vier bekertoernooien won in twee jaar tijd.

Toch voelde hij zich er niet op zijn plaats en kondigde in de zomer van 2018 aan te zijn aangesteld als opvolger van Arsène Wenger bij Arsenal.

Emery startte goed in het Emerates met 14 wedstrijden zonder nederlaag, maar de situatie werd de twaalf maanden daarna almaar minder.

Na een korte periode met interim-trainer Freddy Ljungberg, heeft Arsenal nu een vaste opvolger van Emery gevonden in de persoon van Mikel Arteta.