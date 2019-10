Emery benadrukt steun Arsenal-leiding inzake 'Özil-gate' en wil verder zwijgen

Mesut Özil werd in de laatste vijf wedstrijden van Arsenal niet opgenomen in de wedstrijdselectie door manager Unai Emery.

De Spanjaard staat naar eigen zeggen niet alleen in zijn beslissing om de middenvelder te passeren. Volgens Emery kan de keuze om Özil buiten het elftal te laten rekenen op begrip van de beleidsbepalers van the Gunners . In de Engelse media is de 31-jarige Duitser al gelinkt aan Los Angeles Galaxy.

"Als club en elftal hebben we een strategie", wordt Emery op een persmoment geciteerd door onder meer Sky Sports . "Het belang van de club staat altijd voorop, evenals het elftal en de prestaties. We hebben onlangs intern uitvoerig gesproken over deze beslissing. Ik snap dat de supporters van graag meer willen weten, maar nu is niet het moment om daarover naar buiten te treden."

"We spelen zondag tegen en hebben daarna nog meer wedstrijden. Dan zullen we zijn situatie wederom bekijken. Mochten we dan een andere mening over hem hebben, dan zullen we dat zeker meenemen in onze overwegingen", voegt Emery daaraan toe.

Özil wil naar verluidt eerst weten of Emery aan een derde jaar bij Arsenal begint voordat hij een definitieve beslissing neemt over zijn toekomst in Noord-Londen.

Özil wordt door media in Engeland genoemd bij Los Angeles Galaxy, dat naar verluidt op zoek is naar een nieuwe sterspeler. Zlatan Ibrahimovic lijkt de Amerikaanse club te verlaten na afloop van zijn contract in de Major League Soccer in december. Özil, die door de Turkse media onlangs in verband werd gebracht met , is echter geen goedkope optie voor de Amerikanen. De routinier is de bestbetaalde speler van Arsenal en heeft een doorlopend contract tot medio 2021. Bij een tussentijds vertrek zal er dus een transfersom op tafel moeten worden gelegd.